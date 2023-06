RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Preta Gil, 48, que está em tratamento contra um câncer no intestino, subiu ao palco neste domingo (4) no Numanice, show de Ludmilla, e se emocionou com o convite da cantora.

Convite para subir ao palco. A cantora assistia ao show de Ludmilla, sentada em uma área reservada, quando foi convidada pela mulher de Brunna Gonçalves para subir ao palco.

Momento emocionante no palco entre as duas. Com Preta no palco, a plateia foi a loucura e gritou com a presença dela no show de Ludmilla. Então, a cantora chamou a filha de Preta Gil para ir ao centro do palco e, em um momento, emocionante ela falou algumas palavras e também pediu para os fãs baterem palmas.

"Minha amada e gloriosa Preta Gil. Hoje quero dedicar o Numanice para ela. Vem cá, Preta! Uma salva de para ela, vem aqui no meio, muitas palmas. Eu te amo, você faz parte do meu progresso, meu crescimento. Foi uma das primeiras pessoas que já era muito famosa que me deu espaço. Você me chamou para cantar na sua festa de 40 anos, me deixou cantar no seu trio. Eu nunca vou esquecer isso", disse Ludmilla.

Preta agradece pelo carinho de Ludmilla. "Seu amor me cura, seu talento me cura, sua gratidão me cura, seu sucesso me cura, seu público me cura!!!! Hoje, eu achei que não fosse aguentar de emoção, que loucura o Numanice. Eu fiquei em choque com a estrutura e organização. Tudo lindo!!! Você merece tudo isso e muito mais!! Te amo, Ludmilla."

Em uma legenda de stories, Preta também escreveu: "Quem conseguiu me tirar de casa, seu amor, seu talento, sucesso me curam".