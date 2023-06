SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Junho é conhecido como o mês das festas juninas, mas para quem sente saudade de fevereiro, haverá um Carnaval fora de época na capital paulista. O Micareta São Paulo acontece neste feriado de Corpus Christi no Sambódromo do Anhembi com atrações musicais e antecede a Parada do Orgulho LGBTQIAP+ .

O evento terá shows de artistas do pop, do axé e do funk em trios elétricos -que entram no sambódromo pela primeira vez. O público poderá curtir nesta quinta-feira (8) apresentações de Ivete Sangalo e Claudia Leitte. Na sexta (9) a música fica por conta de Gloria Groove, Daniela Mercury e Alinne Rosa. Os shows de sábado (10) são de Timbalada, Pabllo Vittar e Lexa.

Os ingressos para o evento custam a partir de R$ 200. Haverá dois espaço no Micarerta SP, o Lounge Popline, em que o público fica na arquibancada, e o Circuito Total, que dá acesso ao corredor dos blocos, além do Lounge Popline e à apresentações de DJs das 23h às 7h. Os ingressos podem ser adquiridos no site Ticket360.

Esta é a segunda edição da festa em São Paulo, que recebeu cerca de 15 mil pessoas em 2022. Este ano, a organização pretende aumentar esse público em 50%.

MICARETA SÃO PAULO

Quando quin. (8), sex. (9) e sáb. (10), a partir das 12h

Onde Sambódromo do Anhembi - Av. Olavo Fontoura, 1.209, Santana, região norte

Preço A partir de R$ 200

Link: https://www.ticket360.com.br/eventos/pesquisar?s=MICARETA+S%C3O+PAULO