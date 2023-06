SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Arnold Schwarzenegger, 75, pediu desculpas às mulheres que disseram ter sido "apalpadas e humilhadas" por ele, em 2003. Em um trecho do documentário "Arnold", que estreia na Netflix no dia 7 de junho, o cineasta assume suas falhas no passado e relembra o caso. Na ocasião, cinco dias antes da eleição para governador da Califórnia, seis mulheres acusaram o artista de suposto assédio.

Na época, Schwarzenegger afirmou que "nunca agarrou ninguém" e que eram "invenções". A Rolling Stone, no entanto, teve acesso ao filme inédito sobre a carreira do artista, que admite seu erro.

"Minha reação, inicialmente, eu fui... Um pouco defensivo", diz Schwarzenegger, em seu depoimento à produção. "Hoje, eu posso olhar para a situação e meio que dizer que, independentemente da época, não importa. Se foi há 40 anos, ou hoje, o que fiz foi errado. Foi uma palhaçada. Não tem desculpas, foi errado."

Com comentários do ator, "Arnold" passará pela trajetória dele desde o início no fisiculturismo, além de apresentar mais detalhes da vida política e pessoal