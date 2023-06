SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apresentadora do Estúdio i, da GloboNews, Andréia Sadi vai ampliar seu expediente para a TV aberta, agora em cargo de apresentadora. A jornalista é um dos novos nomes do time que vai se revezar no comando do Jornal Hoje aos sábados, durante a ausência do titular, Cesar Tralli. A estreia está marcada para o próximo dia 24.

O grupo de plantonistas naquela cadeira se estende a Nilson Klava, que estreará no posto em 1º de julho, e a Camila Bomfim, no dia 8 de julho, ambos também da GloboNews. Eles se juntam a Zileide Silva, Alan Severiano e Marcelo Cosme, outro profissional do canal pago. Os novos integrantes do Hoje gravarão testes no cenário dois dias antes de estrearem.

Com o corte de mais de 50 nomes realizado em abril, o jornalismo da Globo promove mais do que nunca a sinergia entre TV aberta e fechada. Os Fábios Turci e William, por exemplo, integraram a lista de demissões e estavam entre os curingas antes requisitados para cobrir folgas de apresentadores titulares.

Embora a era dos salários estratosféricos tenha se encerrado e toda promoção de imagem hoje se resuma a cifras mais modestas, a chegada de jornalistas à bancada normalmente representa ganho direto e indireto a esses profissionais, que costumam ser solicitados para mediar eventos fechados de empresas.

O posto de apresentador sempre rende um cachê melhor, ainda mais estando na TV aberta, de maior alcance, e na Globo, vitrine midiática mais forte do país.

Para sanar as perdas que teve em abril e cobrir as vagas abertas no rodízio de apresentadores de seus telejornais, a Globo vem não apenas promovendo nomes da TV fechada para a aberta, mas também levando repórteres de rua à bancada, uma prática que sempre pautou essas escolhas, como endossam as trajetórias de Tralli, Severiano e José Roberto Burnier.

Todos cumpriram longa jornada como repórteres até se tornarem titulares de telejornais, lembrando que o âncora do Jornal Hoje acumula duplo expediente com a GloboNews, onde comanda a faixa das 18h de segunda a sexta.

Nos rodízios de folguistas agora renovados, um repórter promovido à bancada é Bruno Tavares, que já substituiu Renata Lo Prete no Jornal da Globo em suas ausências, assumindo uma missão que antes cabia a Turci.