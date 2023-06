SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Preta Gil faz nesta segunda-feira (6) em São Paulo a sua última sessão de radioterapia. A cantora trata um câncer no reto, e se mudou para a capital paulista enquanto faz o tratamento.

Ela foi a convidada de hoje no Mais Você, e falou sobre a experiência: "São altos e baixos, um dia após o outro".

Ana Maria Braga, que também já tratou um câncer no reto, relembrou sua experiência: "Eu fiz o mesmo tratamento que ela tá fazendo. A radioterapia, para mim, na época que eu fiz -e ela está me dizendo que hoje os equipamentos são mais modernos -me deixou em estado de tomar morfina todo dia, porque eu não conseguia andar".

A apresentadora diz que teve queimaduras na região do reto, onde ficava o tumor: "O médico falava: você vai sentar numa chapa quente".

"Eu não tive, graças a Deus, essas feridas, essas queimaduras", comentou Preta, que descobriu um tumor de seis centímetros no reto.

A cantora falou sobre os primeiros sintomas: "Quando eu fazia as fezes, era com sangue, com muco, tinha um formato diferente. E eu achava normal. Você que está em casa e diz 'que nojo', não! É muito importante a gente olhar para as nossas fezes".