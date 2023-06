SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Preta Gil, 48, desabafou no Mais Você (Globo) a respeito de sua separação com o personal trainer Rodrigo Godoy. À Ana Maria Braga, revelou que a relação tirava sua energia.

"Meu instinto me dizia que esse casamento não me fazia bem. Eu tinha que ter paz para me tratar e só tinha problemas que tiravam minha energia. [A separação] vai doer, mas foi necessário", revelou. "Importante ter amor próprio."

Segundo ela, o rompimento foi sem brigas, apesar das "surpresas que me magoaram mais ainda". Vale lembrar que Godoy já foi flagrado com outra mulher.

Nesta terça-feria (6), a artista fará sua última radioterapia. Depois, em agosto, passará por uma cirurgia para a retirada do tumor. A esperança é que até lá o tratamento tenha contribuído para a diminuição dele.

"Todos os dias me matam na internet", afirmou. "Tudo bem não estar bem. Precisamos vivenciar todos os sentimentos que a doença traz: medo, ansiedade, dias tristes e de alegria", concluiu Preta, que agora conta que valoriza mais a saúde e não tanto o trabalho.