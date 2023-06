SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Taylor Swift é conhecida como um dos maiores nomes da música pop, vendendo milhões de discos ao redor do mundo. O que nem todo mundo sabe é que a americana também é considerada uma espécie de amuleto da sorte do Corinthians.

A teoria é a de que a artista ajuda o timão a ter um bom desempenho nas partidas. A hipótese ganhou força em 2020, quando o perfil Timão Dados fez uma publicação no Twitter mostrando que o Corinthians ganha ou empata nos períodos em que a cantora lança um novo disco.

A correlação começou em 2006, quando Taylor lançou o seu primeiro disco. "Corinthians segue invicto antes e depois do lançamento de um álbum de estúdio da Taylor Swif", diz o perfil, que carinhosamente se refere à cantora como "mãe Taylor".

O time só perdeu durante o lançamento do disco "Red (Taylor's Version)", lançado em novembro de 2021. À época, o timão perdeu por 3 a 0 para o Atlético-MG. O Timão Dados, porém, não leva o disco em conta, porque ele é uma regravação de um álbum de 2012.

Já em outubro do ano passado, quando a cantora lançou "Midnights", o Corinthians empatou com o Flamengo na Copa do Brasil, mas perdeu o título nos pênaltis.

No dia 2 deste mês, Taylor anunciou o braço latino de sua turnê "The Eras Tour", que prevê três três shows em território nacional -dois em São Paulo e um no Rio de Janeiro.

A apresentação no Rio está prevista para o dia 18 de novembro, no estágio Nilton Santos, o Engenhão. As em São Paulo, para os dias 25 e 26 de novembro, no Allianz Parque.

Os shows da turnê "The Eras Tour" passam por todas as fases da carreira de Taylor, que recentemente foi listada como a segunda mulher mais rica do mundo da música. A cantora não vem ao Brasil desde 2012, quando fez uma apresentação privada no Rio de Janeiro para anunciar seu álbum "Red".