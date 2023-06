SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em participação no Mais Você, Preta Gil comentou que precisou ser reanimada durante o choque séptico que sofreu no hospital em que trata um câncer no intestino.

"Eu passei por uma septicemia que eu fui entender a gravidade só depois, quando fui voltando. Os médicos disseram: a gente te reanimou, a gente te trouxe de volta. Eu falei: então Deus me deu uma segunda chance de viver", relembrou a cantora.

Preta diz que a septicemia e o câncer a obrigaram a encarar a própria mortalidade: "A gente, no ocidente, não fala, né? É uma coisa da nossa cultura, a morte é um tabu e é um assunto que não se toca".

Gilberto Gil ajuda a filha a lidar com a questão: "Eu tenho um pai que já fala sobre isso em várias canções. Meu pai conversa muito comigo sobre isso, ele passou por um problema de saúde em 2017 e, quando a gente passa por esses problemas, a gente vê a finitude".