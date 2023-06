SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O chef de cozinha Thiago Salvático expôs nas redes sociais nesta terça-feira, dia 6, uma troca de mensagens entre ele e o apresentador Gugu Liberato, com quem diz ter tido um relacionamento.

O apresentador morreu em 2019 após um acidente doméstico na casa da família, em Orlando (EUA).

Na troca de mensagens, Gugu manda um vídeo da cantora Maria Bethânia na qual ela declama um texto. Os versos dizem: "Eu te amo pelas tuas faltas, pelo teu corpo marcado, pelas tuas cicatrizes, pelas tuas loucuras". Logo depois, o chef de cozinha responde que também ama Gugu.

Em uma entrevista para a revista Veja, publicada nesta terça, Salvático diz ter vídeos íntimos com o apresentador. "Ainda bem que não coloquei vídeos desse nível no processo. Porque vaza tudo, estaria rolando vídeo nosso de sexo, mas pensei: 'É melhor não' (risos). Ia dar 3 bilhões de visualização!", afirmou Salvático.

A declaração acontece em meio à disputa pela herança bilionária do apresentador. O chef de cozinha tenta provar ter tido uma relação com Gugu para ter direito aos bens que eles teriam acumulado juntos. Em janeiro, ele perdeu a ação que movia na Justiça.

Já Rose Miriam Souza di Matteo, mãe dos três filhos de Gugu, pede o reconhecimento de sua união estável para ter direito à herança. As filhas gêmeas de Rose e Gugu, Marina e Sofia Liberato, são a favor do reconhecimento, mas João Augusto não concorda com o processo movido pela mãe.

Hoje, Rose não tem direito a nada da herança, já que não foi casada oficialmente com Gugu nem foi incluída no testamento assinado por ele em 2011.