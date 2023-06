RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Parece que não falta criatividade na hora de organizar um chá revelação pelo mundo afora. E dinheiro também. É cada vez maior o número de pessoas que investem na hora de preparar um evento para anunciar o sexo de um bebê.

No Reino Unido, um casal teve um evento de milhões com direito a um carro de luxo pintado de azul para descobrir que o primeiro filho é um menino. A festa realizada em um salão de luxo contou com a presença dos familiares e amigos do casal, que chegaram a estranhar uma cortina preta no fundo do espaço. Os convidados não imaginavam que ali estava a grande atração do evento: uma Lamborghini

O automóvel, modelo Urus 2023, avaliado no mercado em R$ 4 milhões com todos os acessórios de luxo, era originalmente branco e foi pintado de azul para chegada de um menino na família. O casal, já emocionado com a festa grandiosa, não segurou as lágrimas de emoção com um duplo presente registrado em um vídeo: o carro e a descoberta do sexo de bebê, que não teve o nome revelado.