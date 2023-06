SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ateliê Luma, laboratório de design e pesquisa localizado no sul da França, foi inspirado no Teatro Oficina, em São Paulo -projeto assinado pela arquiteta Lina Bo Bardi.

Em entrevista ao jornal The Guardian, Maria Lisogorskaya, uma das responsáveis pelo laboratório, disse que a longa galeria de madeira de pé-direito duplo da estrutura foi inspirada no projeto de Bo Bardi, o que dá um ar teatral ao local.

A estrutura, localizada na cidade francesa de Arles, foi feita de forma ecológica, usando sal, girassóis e urina reciclada.

As maçanetas das portas foram feitas de sal; as paredes, de girassóis e os móveis foram feitos de uma planta de origem japonesa. O prédio foi pintado com corantes feitos de urina filtrada. A construção é tida como o futuro da arquitetura.

Considerada uma das mais importantes arquitetas do Brasil, Lina Bo Bardi foi responsável pelo projeto do Museu de Arte de São Paulo, inaugurado em 1947, e recebeu um Leão de Ouro póstumo, a maior homenagem da Bienal de Arquitetura de Veneza.