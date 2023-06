SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sob custódia da polícia, cinco dias após ser preso pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros do Rio de Janeiro, Jeander Vinícius da Silva Braga deu um novo depoimento sobre sua participação na morte de Jeff Machado.

Às autoridades, o garoto de programa forneceu mais detalhes de sua relação com Bruno Rodrigues, o outro suspeito do crime. Bruno é produtor de TV e ex-funcionário da Globo, está foragido e é considerado o mandante do crime pela polícia. Ele se aproximou de Jeff em 2019 com a promessa de que iria ajudá-lo a conseguir papéis em novelas.

Na nova declaração, confirmada pela polícia à reportagem, Jeander afirmou que conheceu Bruno há dois anos e que, em dezembro, o produtor entrou em contato com ele para realizar uma obra em uma casa em Campo Grande, zona oeste da cidade -local onde, posteriormente, o corpo do ator seria concretado a dois metros de profundidade.

Uma semana antes do crime, que ocorreu em 23 de janeiro, Jeander teria cavado um buraco no quintal a pedido de Bruno, após ele afirmar que iria instalar uma caixa d'água no local.

Já no dia do assassinato, Bruno teria ligado para Jeander afirmando que um amigo estaria interessado em um programa. Esse amigo seria Jefferson e os três se encontraram na casa do artista. Conforme o laudo da polícia, Jeff foi dopado antes do crime.

O suspeito ainda disse que Bruno colocou algo na bebida da vítima quando fez um suco, antes de subirem para o quarto. Neste momento, segundo ele, Jeff estranhou o gosto amargo e perguntou se o amigo teria colocado algo. O produtor negou.

Já no andar de cima, Jeander contou que trocou carícias com Jeff -a necropsia aponta que a vítima teve uma relação sexual antes de morrer, e que o estrangulamento pode ter ocorrido quando ele se posicionou de costas para o assassino.

Com Jeff já entorpecido, Bruno teria fingido falar ao telefone com um produtor de novelas e pediu ao ator que passasse senhas e emails, após dizer que conseguiu um papel para ele em uma produção.

Após o diálogo, o produtor teria proposto a gravação de um vídeo sexual. Segundo a polícia, neste momento, Jeander se colocou fora do quarto mas não explicou onde estava e disse que, quando voltou ao cômodo, encontrou Jeff já morto na cama ao lado de Bruno.

O garoto de programa falou que teria esvaziado um baú, a mando de Rodrigues, para colocar o corpo. Eles, então, se dirigiram à casa em Campo Grande, há 20 quilômetros da residência de Jeff. No caminho, se depararam com uma blitz da Polícia Militar, mas furaram o bloqueio. A ação resultou em uma multa.