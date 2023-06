SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Joab Castro, ex-empresário do Manoel Gomes, dono do hit "Caneta Azul", foi o maior doador da campanha do cantor maranhense nas eleições de 2022. Ele tentou se eleger como deputado estadual do estado pelo PL (Partido Liberal), sigla ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Manoel recebeu R$ 14,5 mil de Joab para investir na campanha eleitoral, segundo dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Hoje, o cantor denuncia o empresário e o acusa de desviar R$ 1 milhão enquanto gerenciava sua carreira.

O valor representa quase 35% dos R$ 41,6 mil doados para o maranhense, que tentava vaga na Alema (Assembleia Legislativa do Maranhão) em 2022. Leonardo Santana, filho do empresário Joab Castro, também doou para a campanha um valor de R$ 5 mil. Leonardo também é acusado pelo cantor.

O artista, que apostou no nome artístico de Caneta Azul nas urnas, também investiu R$ 11,5 mil do próprio bolso, mas não conseguiu se eleger. Ele teve 7.543 votos e ficou com o posto de suplente -que significa entrar numa espécie de "lista de espera".

Em entrevista ao UOL em agosto, o artista contou que foi incentivado pelos fãs a se aventurar na política. Ele entendeu que era uma forma de poder buscar recursos em dinheiro para atender aos pedidos de ajuda que recebia. Em campanha, ele prometeu ao público que suas prioridades seriam as áreas de saúde, segurança, cultura e esportes.

"Decidi entrar na política porque por onde eu passo o pessoal me pede ajuda, mas eu não tenho condições. Então entrei para ajudar o meu povão que sempre me pede. As pessoas pensam que ganhei dinheiro com o CD, mas não ganhei nada, não tenho. O povão pede ajuda na minha cidade e eu não tenho como, então entrei para poder ajudar", declarou Caneta Azul.

O cantor explodiu na internet em 2019 com o hit, mas foi durante a pandemia da covid-19 que começou a chamar atenção de famosos e passou a ser conhecido como Caneta Azul. Nomes como Wesley Safadão, Neymar, Rodrigo Faro, entre outros famosos, compartilharam seu sucesso.

O PROCESSO

A reportagem conversou com Leonardo Santana, que assumiu o lugar do pai, Joab Castro, nos últimos quatro meses como um dos empresários do artista e responsável por gerir as redes sociais do cantor. Joab cuidou da carreira de Manoel Gomes por quatro anos. Os dois são acusados de estelionato por Manoel Dias e Lineu Júnior, outros dois representantes do cantor maranhense.

A defesa de Lineu pretende abrir processo judicial alegando que Leonardo Santana e Joab Castro teriam desviado cachês. Contratos de publicidade assinados nos últimos quatro anos também serão analisados. "Estamos preparando toda a documentação", comentou João.

Leonardo Santana diz ser um "complô" dos outros dois empresários para tomarem posse de sua parte na sociedade -nenhuma dos empresários revelou como a distribuição é feita. Ele afirma não ter interesse em repassar sua porcentagem para Lineu e Dias.

"Nunca chegaram em mim para falar sobre o assunto. Simplesmente viajaram com Manoel para o Rio de Janeiro e botaram um segurança com ele. O cantor está com o celular retido para que eu não entre em contato", afirmou Leonardo.

Lineu Júnior acusa Leonardo Santana de "diversas irregularidades" em conversa com a reportagem. O empresário afirma que o colega precisa esclarecer informações sobre a prestação de contas e supostos contratos fraudulentos. Diz que foi protocolada uma petição de distrato e que pretende pedir reparação por danos morais e materiais em decorrência do desentendimento público com Leonardo Santana.

EMPRESÁRIOS RELATAM DENÚNCIAS

Lineu Júnior diz ter denunciado Leonardo Santana e Joab Castro por estelionato, apropriação indébita e maus-tratos no 96ª Distrito Policial (Brooklyn Novo), zona sul da capital paulista.

Leonardo Santana também relata ter um boletim de ocorrência contra Lineu Júnior e Manoel Dias no qual alega calúnia e difamação. Segundo o empresário, o registro foi feito no 27º Distrito Policial (Campo Belo), também na zona sul.

A Polícia Civil não localizou o registro dos casos, informou a Secretaria da Segurança Pública em contato com a reportagem.

'QUEDA' DE INSTAGRAM

A defesa de Lineu afirma ainda que Manoel Gomes perdeu acesso às suas redes sociais por culpa de Leonardo Santana. João Nascimento garantiu que medidas cabíveis foram tomadas visando a recuperação das contas.

O Instagram de Manoel Gomes está fora do ar. O cantor gravou um vídeo em outro perfil para dizer que sofreu um "golpe" do ex-empresário. O YouTube e o TikTok do artista continuam ativos.

Leonardo Santana afirma que os três empresários de Manoel Gomes tinham acesso à conta. "Manoel Dias e Lineu Júnior me tiraram do Instagram e alteraram a senha. Depois, eu os tirei e alterei a senha. Em seguida, eles me tiraram novamente e o Instagram foi desativado. Ninguém está com acesso à conta no momento."