SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Se estivesse vivo, Prince completaria 65 anos nesta quarta-feira (7). Além do nascimento da voz de "Purple Rain", a data marca ainda a mudança de seu nome para um símbolo impronunciável, há 30 anos.

Junção das imagens que representam os gêneros masculino e feminino, acrescida de um elemento que remete a uma corneta, o símbolo representa um dos grandes mistérios da carreira de Prince, marcada por excentricidades e rebeldia.

Ao anunciar a mudança, em junho de 1993, o artista se limitou a dizer: "É um símbolo impronunciável cujo significado não foi identificado. Diz respeito a pensar de novas formas, a sincronizar com uma nova frequência". Em inglês, a nota brincava com a palavra frequência, escrita como "free-quency", com o termo equivalente a liberdade à frente.

Por isso, muitos assumiram na época que a mudança foi uma tentativa de Prince se livrar de sua gravadora, a Warner Music, que ele acusava de podar seus lançamentos musicais e de controlar decisões artísticas referentes à sua carreira.

Prince havia assinado um contrato com a empresa, não sua nova persona inominável, dizia. Legalmente, porém, a troca de nome não tinha qualquer impacto.

Como o símbolo não existia, veículos de imprensa e canais de televisão começaram a se referir ao músico com a própria imagem da insígnia ou como "o artista previamente conhecido como Prince". Assim, a suposta tentativa de boicotar a gravadora acabou rendendo poucos frutos, e se tornou piada na indústria.

Antes de ser adotado como nome, o símbolo já havia aparecido em artes e capas de discos de Prince, em diferentes versões. Originalmente, ele não tinha o elemento de corneta, adicionado para que o músico pudesse registrá-lo como sua propriedade intelectual.

Seu álbum conhecido como "Love Symbol", de 1992, na verdade levava o símbolo como nome. Na ausência de uma palavra para batizá-lo, ele acabou ganhando, popularmente, o título de símbolo do amor.

Também era de longa data a tendência de Prince usar símbolos e números na escrita. O dois e o quatro, por exemplo, com frequência faziam as vezes das preposições inglesas "to" e "for" nas notas que ele emitia.

Prince nunca deu uma explicação exata para a existência do símbolo e, anos depois, reverteu a mudança, já fora da Warner Music. Ele disse, no entanto, que ela aconteceu porque seu espírito o havia guiado para isso, como uma forma de se divorciar de seu passado.

"Assim que aconteceu, muitas coisas começaram a mudar na minha vida. As pessoas podem dizer algo sobre o Prince, o que costumava me incomodar, mas assim que mudei de nome isso deixou de ter um efeito sobre mim", afirmou à MTV em 1999.