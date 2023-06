SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher nos Estados Unidos aproveitava a refeição que pediu em uma rede de fast-food local quando sentiu em sua boca um pequeno saco plástico. O conteúdo da embalagem era cocaína. A cliente, identificada como Celine Gonzales prestou queixa na polícia e o cozinheiro foi preso.

O caso ocorreu no início deste mês na cidade de Española, no estado americano do Novo México. A rede de restaurante se chama Sonic e serve cachorros-quentes. KBO 4, um veículo de mídia local, diz que os testes da polícia confirmaram que o pó branco se tratava da droga.

O funcionário que fez o pedido de Celine foi identificado como David Salazar e foi detido na última quinta-feira (1º). Em depoimento, ele afirmou que comprou o pacote no estacionamento do restaurante. Um vídeo de segurança obtido pelas autoridades mostra o cozinheiro procurando algum objeto após liberar o pedido.

O homem foi indiciado por posse de cocaína, já que ter a substância é tipificado como crime no Novo México. O estado de saúde da mulher não foi informado.

O cozinheiro Jeffrey David Salazar foi preso pela polícia da cidade após o caso