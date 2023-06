SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Parada do Orgulho LGBTQIA+, que neste ano chega a sua 27ª edição, deve reunir mais de 4 milhões de pessoas na avenida Paulista neste domingo (11). Além do desfile, há um feriado inteiro para aproveitar a cidade e suas várias opções de atrações destinadas a essa comunidade.

Abaixo, veja dez ideias que atendem a diferentes gostos e bolsos de quem vai passar a semana de Corpus Christi turistando pela capital paulista --seja morador dela ou não. Em 2022, 40% do público da Parada, cerca de 1,6 milhão, era de fora da cidade.

Fazem parte da lista bares, baladas e exposições que celebram ou ajudam a refletir sobre questões de gênero e padrões --com o mesmo espírito que vai encher a avenida mais famosa de São Paulo.

Avaf - Alterações Vividas Absolutamente Fantasiosas

A exposição, uma retrospectiva dos 20 anos do coletivo Avaf, celebra a identidade queer e questiona os estereótipos e os padrões de gênero a partir de diversas de linguagens, como esculturas, pinturas, vídeos e tapeçaria ?expostas em um grande labirinto. Um dos vídeos exibidos leva os fundos que o coletivo fez para as apresentações da DJ Honey Dijon, mulher trans e negra que tocou no festival Time Warp, em São Paulo, no mês passado.

Sesc Avenida Paulista - av. Paulista, 119, Bela Vista. Ter. a sex., das 10h às 21h30, sáb., das 10h às 19h30, dom. e feriado, das 10h às 18h30. Até 30/7. Grátis

Casa Fluida

O espaço cultural inaugurado em 2021 funciona como bar, local de exposições, ateliê e loja ?além de ponto de montação drag? e também prepara programação especial para o feriado da parada. Na sexta, 9, por exemplo, Alexia Twister e Mahina Starlight performam no palco e é possível visitar a mostra "As Patricinhas de Beverly Hells", do fotógrafo Pedro Stephan, que documenta sua imersão em clubes noturnos frequentados pelo público trans na baixada fluminense. No domingo, 11, a casa faz a Festa Café da Tarde com os DJs Cris Villela, Gustavo Marsson, Luís Taliberti e Strappa.

R. Bela Cintra, 569, Bela Vista, Instagram @casafluida. Bar: qui. a sáb., das 18h à 1h. Exposição: ter. e qua., das 14h às 18h (via agendamento) e qui. a sáb., das 18h à 1h. Programação completa no Instagram

Cineclube Cortina

O espaço, construído no lugar de um antigo estacionamento no centro da cidade, se transformou em cinema, casa de shows, bar e pista de dança. Ao longo do mês, dedica parte de sua programação a eventos LGBT+. No feriado, por exemplo, a seleção de filmes é inteiramente de histórias que permeiam este mundo, como "Retrato de Uma Jovem em Chamas", "Uma Mulher Fantástica" e o filme brasileiro "Tatuagem".

Cineclube Cortina - r. Araújo, 62, República, região central, Instagram @cineclubecortina. Ter. e qua., das 18h à 0h, qui. e sex., das 18h à 1h, sáb., das 12h à 1h e dom., das 12h às 21h. Programação e ingressos em Sympla

DesculpaBB

A balada que une duas das marcas voltadas ao público lésbico, bissexual e trans mais famosas de São Paulo ?a festa Desculpa Qualquer Coisa e o bar Bandeira Bandeira? garante o "after" da parada. Além das DJs Renata Corr e Elky, a festa tem roda de samba e o bar leva parte de seu cardápio com drinques como o sapatrícia e o larissinha.

DesculpaBB - Espaço Nobre - r. Formosa, 65, Anhangabaú, região central. Dom. (11), das 15h às 23h. A partir de R$ 15, no Sympla, com entrada gratuita para pessoas trans

Das

O bar direcionado às letras LBTQ da sigla funciona em um espaço pequeno e aconchegante na Vila Buarque, bom para uma noite mais tranquila. Das mãos de bartenders como Nina Veloso saem drinques como o Perygoza, (R$ 30), que leva aguardente de pêra, suco de limão-siciliano, bitter de laranja, xarope de açúcar e o Karirinho (R$ 26), com Kariri, hidromel, suco de limão-siciliano, xarope de mel e bitter de laranja.

Das - r. Fortunato, 133, Vila Buarque, região central, Instagram @bar.das.sp. Qua. a sex., das 18h até 1h, sáb., das 17h até 1h, e dom., das 17h às 23h

Feira Cultural da Diversidade LGBT+

Dos mesmos organizadores da parada, a feira chega a sua 22ª edição e é uma boa dica de passeio para o feriado. Serão cerca de 100 expositores espalhados pelo Memorial da América Latina e divididos entre áreas como a feirinha queer e o Planeta Arte, com HQ, fanzines e animes, e o Planeta Criação, onde designers de moda podem mostrar suas peças. O evento ainda tem Espaço Vogue e o Karão oque!, onde o público pode apresentar números de dança e soltar a voz, e a Experiência Drag, que transforma pessoas em drag queens por um dia em parceria com a Casa Fluida. Ao longo do dia, 50 atrações ainda se apresentam no Palco da Diversidade LGBT+.

Memorial da América Latina - av. Mário de Andrade 664, Barra Funda. Qui. (8), de 10h às 21h. Grátis, com retirada de ingressos via Sympla

Festival Vórtice de Arte Erótica

Ocupando três andares do Edifício Vera, no centro histórico da capital, a segunda edição da exposição celebra o erotismo apresentando performances, curtas, publicações independentes, fotografias e outras artes visuais de 24 artistas de todo o Brasil e até do exterior. Entre um agito e outro, vale a visita. Destaque para as ilustrações aquareladas do paulista Fepe Camargo e as pinturas sobre amor e sexo do polonês Lukasz Leja.

Vórtice Cultural - Rua Álvares Penteado, 87, Centro. Seg. a sáb., das 8h às 19h, até 1/7. Grátis

Gaspar Bar e Praça

A novidade inaugurada no local que foi sede do Paribar logo virou queridinha do público LGBTQIA+ e montou programação pensada para quem quer curtir o feriado na cidade. Já na quinta, 8, o bar recebe a festa Faísca, com os DJs Bacci, Chiara, Lucas Rios e Melania Wonder, e recolhe doações de alimentos para a ONG Luz do Faroeste. No dia seguinte o som é comandado pelo duo From House to Disco e, no dia 10, Vermelho e Eric Duncan fazem discotecagem fina para quem passar pelo bar. Os donos do Gaspar guardam segredo para o evento preparado para o dia 11, quando acontece a virada --o anúncio só será feito no próprio domingo.

Gaspar Bar e Praça - Pça. Dom José Gaspar, 42, República, região central, Instagram @gaspar.sp. Qua. a sex., das 17h às 0h. Sáb., das 12h às 0h. Dom., das 17h às 21h

Micareta São Paulo

O evento que ajuda a esquentar a cidade para a parada escala, inclusive, atrações que desfilarão pela avenida Paulista no domingo, 11. Entre a quinta, 8, e o sábado, 10, o sambódromo sedia um Carnaval fora de época com trios elétricos comandados por nomes como Pabllo Vittar, Daniela Mercury, Gloria Groove e Ivete Sangalo, entre outros.

Sambódromo do Anhembi - av. Olavo Fontoura, 1.209, Santana, região norte, Instagram @micaretasp_oficial. A partir de R$ 200 em Ticket360

Ney Matogrosso ? Homem com H

A montagem ganhou nova temporada e é opção para quem quiser mergulhar na obra de um dos grandes nomes da música nacional, símbolo da liberdade sexual. O musical começa em um show dos Secos & Molhados e é seguido por cenas que narram episódios da vida do artista.

Teatro Procópio Ferreira - r. Augusta, 2.823, Cerqueira César. Qui. e sex., às 20h30; sáb., às 15h30 e às 20h30; dom., às 19h. Até 2/7. A partir de R$ 75 em Sympla

PocCon

A Feira LGBTQIA+ de Quadrinhos e Artes Gráficas faz dois dias de evento no CCSP e reúne 119 artistas independentes e queer, além de convidados que falarão sobre temas como o jornalismo em quadrinhos e inteligência artificial. A feira ainda faz sessões de autógrafos com nomes como Laerte e Iara Naika e concurso de cosplay.

Centro Cultural São Paulo - r. Vergueiro, 1.000, Paraíso. Sex. (9) e sáb. (10), das 15h às 21h. Grátis. Programação em poccon.com.br

Risca Fada

A festa que também é bloco de Carnaval faz esquenta para a parada no Miúda, bar com agradável área externa. Na festa, Tânia Tumulto e seus DJs convidados fazem uma gostosa farofa mesclando sets de forró e pisadinha com a nostalgia do pop dos anos 2000.

Miúda Bar - Praça Olavo Bilac, 28, Barra Funda, Instagram @miudabar. Sáb., das 16h à 1h. R$ 20 na porta

Taça da Diversidade

Criado em 2019 para combater a falta de diversidade no meio esportivo, o campeonato se tornou um dos principais eventos da Semana do Orgulho. Quatro equipes de homens trans e seis equipes gays cisgênero disputam a taça do futebol de sete ?modalidade que acontece em campo menor, de grama sintética, e com menos atletas. A bateria da Nenê de Vila Matilde abre o evento que também tem shows e DJs.

Appito Arena - av. Eng Roberto Zuccolo, 214, Vila Leopoldina. Entrada com doação de um produto de higiene pessoal

VHS Pride

Uma das mais tradicionais festas de cultura pop de São Paulo celebra o orgulho em duas noites de pista no Cine Joia. A vencedora do reality "Caravana das Drags", Hellena Borgys, faz uma apresentação especial na quinta (8) e, na sexta (9), é a vez de? Em ambas as noites, o puro suco da música pop e batalhas de lip sync animam o público.

Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade, Instagram @cine_joia. Qui. e sex, a partir das 23h. Ingressos a partir de R$ 40 em Sympla

Zig Studio

A Zig é a balada queridinha entre os gays de São Paulo. Ela começou com um inferninho na Álvaro de Carvalho, para em seguida, abrir uma unidade na rua Araújo e, por fim, o Zig Studio. Na sexta, 9, a última comemora um ano em festa com batalhas de vogue ?tipo de dança famosa na comunidade LGBT+? shows de Linn da Quebrada e de drags como Márcia Pantera.

Zig Studio - av. Pacaembu, 33, Barra Funda, Instagram @studio.zig. Sex., (9), a partir das 23h. Ingressos a partir de R$ 60 em shotgun.live