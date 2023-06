SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Khloé Kardashian, a loira da família, se disse preocupada com a relação que tem com o filho mais novo e sobre os desafios que enfrenta na construção de um vínculo com Tatum, de 9 meses. O menino foi gerado por meio de uma barriga de aluguel e nasceu em agosto de 2021, e é fruto do relacionamento da influenciadora com o jogador de basquete Tristan Thompson.

"A conexão... levou dias com True. Com ele [Tatum], está levando meses e ainda não temos um vínculo completo. Compare com True. É uma experiência diferente", afirmou, em conversa com a mãe Kris Jenner em um episódio do reality show The Kardashians. True é a filha velha mais de Khloé.

Ela ainda desabafou que se sente culpada pela situação e que se questiona pela diferença entre os relacionamentos que têm com os filhos.

"Eu não o trato de maneira diferente, apenas me questiono às vezes. Não queria ser tão crítica comigo mesma. Sou muito gentil com todo mundo, só não sou muito gentil comigo. Mas ser mãe é realmente uma das experiências mais mágicas de todas."

Em episódios anteriores, a empresária admitiu que a decisão de gerar um filho por meio de outra pessoa foi "muito difícil e estranho."