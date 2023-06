SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em uma semana com sete estreias, três das novidades que chegam aos cinemas de São Paulo são nacionais. Mas o grande destaque é o lançamento de "Transformers - O Despertar das Feras", que apresenta novos grupos de extraterrestres automóveis.

Além do blockbuster norte-americano, o brasileiro "Mares do desterro" estreia nos cinemas com a história de uma família atormentada por uma tragédia, seguida pela fuga de uma das filhas. Georgette Fadel é um dos nomes que dão vida à trama.

Corpolítica

O Documentário aborda a representatividade LGBTQIA+ no congresso brasileiro.

Brasil, 2022.

Direção: Pedro Henrique França.

12 anos

Demônio dos Mares

Paul Sturges é um petroleiro que vai ao México inspecionar uma plataforma e leva junto sua família para passar férias. Mas encontra o local destruído e praticamente abandonado. Quando tenta deixar a plataforma, a família percebe que está cercada por um megalodonte, um demônio do mar segundo acreditam os locais.

Estados Unidos, 2023.

Direção: Adrian Grunberg.

Com: Josh Lucas, Venus Ariel e Fernanda Urrejola.

16 anos

Mares do Desterro

Após um evento traumático, a irmã de Divina some e ela permanece na praia deserta onde mora com os pais. O longa acompanha a relação dessa família, em que o pai se tornou um alcoólatra violento e a mãe sofre com o distanciamento do marido, ao mesmo tempo que Divina tenta contar um importante segredo.

Brasil, 2020.

Direção: Sandra Alves.

Com: Débora Ingrid, Georgette Fadel e Luciano Bortoluzzi.

18 anos

Transformers - O Despertar das Feras

O novo longa dos seres extraterrestres que se transformam em veículos se passa antes da franquia original dos filmes, nos anos 1990. Na trama, novas gerações de transformers --Maximals, Predacons e Terrorcons- juntam-se aos autobots em uma batalha contra os decepticons.

Estados Unidos, 2023.

Direção: Steven Caple Jr.

Com: Peter Cullen, Pete Davidson e Anthony Ramos.

12 anos

Três Mulheres - Uma Esperança

Baseado em eventos reais, o filme acompanha um trem que deixa um campo de concentração com judeus a bordo no final da Segunda Guerra Mundial. Quando ele para perto de uma vila alemã que está no caminho do avanço das tropas russas, três mulheres são forçadas a reunir seus recursos para sobreviver.

Holanda, 2022.

Direção: Saskia Diesing.

Com: Hanna van Vliet, Eugénie Anselin e Anna Bachmann.

14 anos

Vento na Fronteira

O documentário mostra os impactos do poder ruralista e a luta indígena feminina na divisa entre Brasil e Paraguai.

Brasil, 2021.

Direção: Laura Faerman e Marina Weis.

12 anos

Uma Vida Sem Ele

Quando o primeiro amor de Joan retorna após anos de ausência, ela decide não contar a ele que tiveram um filho jutos. Essa mentira é uma oportunidade para ela revisitar sua relação com o filho e como filha, além da juventude em que tinha sucesso profissional, liberdade e outros amores.

França, Alemanha e Irlanda, 2022.

Direção: Laurent Larivière.

Com: Isabelle Huppert, Lars Eidinger e Swann Arlaud.

16 anos