SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem chega ao ginásio do Ibirapuera pela entrada da rua Manuel da Nóbrega, na região sul de São Paulo, se depara com uma tenda montada para a venda de itens temáticos de personagens da Disney. A parada não é obrigatória, mas o lugar funciona como uma passagem até a verdadeira entrada do ginásio onde ocorre o 'Disney on Ice'.

O espetáculo de patinação no gelo fica em cartaz até domingo (11) e comemora os cem anos dos estúdios Disney. O show adapta as histórias de personagens de produções como "Moana", "Frozen" "Enrolados" e "Toy Story".

A apresentação começa com Mickey, Minnie, Donald e Pateta tentando decidir qual é a memória favorita do grupo. Além da turma do camundongo, dois apresentadores conduzem o espetáculo pelas lembranças dos personagens por meio de brincadeiras que envolvem girar uma roleta digital e um sorteio feito por uma criança da plateia.

Com tantas histórias a serem contadas em cerca de uma hora e meia de espetáculo, alguns personagens ficam em cena por poucos minutos. Esse é o caso de "Toy Story", novidade da montagem, que ocupa a pista de gelo logo no início da apresentação, mas a clássica música "Amigo, Estou Aqui" não faz parte do número.

As personagens que fazem parte da franquia das princesas da Disney --como Cinderela, Bela, Tiana e Ariel-- ocupam a pista em sequência e não chegam a apresentar uma música completa de cada filme.

Já as histórias mais recentes produzidas pelo estúdio e que conquistaram as crianças, como é o caso de "Frozen", "Moana" e "Encanto", são reproduzidas com começo meio e fim. Ou pelo menos é o objetivo dos números.

Na história das irmãs Elsa e Anna, as falas originais do filme são cortadas e colocadas de forma a resumir o roteiro. Uma das diferenças da animação para o número de patinação é dublagem de Olaf, que não é feita por Fábio Porchat.

Apesar das mudanças, as crianças da plateia gritam quando a rainha com poderes de gelo entra em cena, e ainda mais quando "Livre Estou" começa a tocar, com direito a espuma que simula neve caindo sobre a pista.

O mesmo acontece com Moana, que desliza pela pista de patinação sobre um barco a vela e se encontra com Maui. Os espectadores mirins cantam as principais músicas da animação enquanto pais e responsáveis gravam o espetáculo. Mas é quando pessoas vestidas de preto ateiam fogo na pista que até mesmo quem estava distraído pelo celular é novamente fisgado pelo espetáculo.

Depois de tantas apresentações, os personagens se despedem do público e é a hora de deixar o ginásio. As centenas de pessoas da plateia agora se enfileiram diante dois portões e encontram uma nova leva de comerciantes com produtos fora dos portões do parque.

Os ambulantes abordam famílias com balões enrolados em luzes piscantes, tiaras que imitam as orelhas da Minnie e outros itens que fazem as crianças implorarem aos pais por um presente.

DISNEY ON ICE

Quando: Sáb. (10) e dom. (11), às 11h, 15h e 19h

Onde: Ginásio do Ibirapuera - av. Mal. Estênio Albuquerque Lima, 27, Paraíso, região sul

Preço: A partir de R$ 60

Link: https://disneyonice.uhuu.com