SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Nathalia Mastrobiso, namorada de Supla, divertiu a plateia do Altas Horas (Globo) na noite deste sábado (10) ao contar como conheceu o roqueiro e brincar com a diferença de idade entre os dois.

Nathalia disse que é fã do cantor desde a Casa dos Artistas (SBT). "Eu era criança e até falava que era a Bárbara Paz", disse, destacando a diferença de duas décadas entre eles.

Supla tem 57 anos e Nathalia, 26. A atriz Bárbara Paz, também ex-participante do reality, foi namorada do roqueiro na época.

Um posto de gasolina na avenida Angélica, região central de São Paulo, foi o cenário para o primeiro encontro de Supla e Nahalia.

Ela estava no local com amigas para comprar doces quando o cantor chegou de moto, capacete, máscara e óculos.

As amigas puxaram assunto com o artista, mas, como estavam sem os celulares, não pediram fotos, o que agradou Supla.

Depois ela mandou uma mensagem pelo Instagram e os dois combinaram um encontro na sexta-feira seguinte.

"Nem botei muita fé. O cara me achou na rua, vai me levar?", contou Nathalia.

Ela estava enganada. Eles realmente saíram, se encantaram um pelo outro e não desgrudaram mais. Os dois anos de namoro foram comemorados no programa de Serginho Groisnan, dedicado ao Dia dos Namorados neste sábado.

O casal se apresentou lado a lado no programa. A atriz recitou um poema de sua própria autoria e Supla interpretou "Can't Help Falling In Love", de Elvis Presley.

Outros casais como Bella Campos e MC Cabelinho, Aline Wirley e Igor Rickli e Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello também participaram do Altas Horas.