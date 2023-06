SÃO PAULO, SP (FOLHAPRES) - Walter Salles é um dos diretores de cinema mais ricos do mundo, segundo a revista Forbes. Com uma fortuna avaliada em US$ 4,5 bilhões (R$ 22 bilhões), ele está na frente de Steven Spielberg, cuja fortuna equivale a R$ 19 bilhões. Já George Lucas, criador da franquia Star Wars, é dono de um patrimônio de quase R$ 24 bilhões.

Apesar de ter feito carreira no cinema, a fortuna de Salles vem sobretudo do setor bancário. Ele é filho de Walther Moreira Salles, fundador do Unibanco e ex-embaixador no Brasil nos Estados Unidos.

Em 2008, o Unibanco fundiu-se com o Itaú, à época o segundo maior banco do Brasil. A junção deu origem ao Itaú-Unibanco, o maior banco da América Latina.

De acordo com a Forbes, Walter Salles e seus três irmãos também possuem participações na CBMM, a maior fornecedora mundial de nióbio -metal usado em carros, estruturas de edifícios, pontes e turbinas de avião.

Walter já dirigiu mais de 20 filmes e se notabilizou por longas como "Terra Estrangeira", "Diários de Motocicleta" e "Central do Brasil", obra que foi indicada ao Oscar na categoria de melhor filme estrangeiro e de melhor atriz para Fernanda Montenegro.