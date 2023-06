SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anitta não perde tempo e já está jogando seus encantos em mais um astro internacional. O ator italiano Simone Susinna, do filme "365 Dias", publicou um vídeo no Instagram em que a cantora afirma que vai à Itália apenas para vê-lo. A funkeira vai se apresentar na final da Champions League, antes da partida, neste sábado (10), que será disputada por Manchester City e Inter de Milão.

"O motivo para eu ir correndo para a Itália amanhã. É um ótimo motivo. Olhem", diz ela, e aponta a câmera do celular para o ator. No vídeo, os dois aparecem juntos, no que parece ser um clima de romance.

A partida vai ocorrer em Istambul, Turquia. O show da brasileira será junto com o cantor nigeriano Burna Boy, e ela prometeu um "momentão de funk". Um dos hits cantados aos gringos será "Envolver".

"Óbvio que vai ter um 'momentão' de funk, e dessa vez os meus fãs vão ficar passados com a surpresa, não estão esperando. O visual seguiu todo o direcionamento do evento, mas tem muito da minha personalidade também, será divertido."