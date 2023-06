SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o retorno do universo de "Sex And The City" às telas, na série "And Just Like That", a atriz Kristin Davis falou sobre a dificuldade de envelhecer aos olhos do público pelas constantes críticas a que está exposta --principalmente quando os comentários são sobre a aparência.

Uma das integrantes do quarteto original afirma que chegou a chorar ao ser comparada com versões mais novas de si mesma.

"É difícil ser confrontado com o seu eu mais jovem o tempo todo. E é um desafio lembrar que você não precisa ter essa aparência. A internet quer que você tenha essa aparência --mas, ao mesmo tempo, eles também não querem. É muito conflituoso", disse em entrevista ao jornal The Telegraph.

Para lidar com a situação, a intérprete de Charlotte diz que primeiro aplicou botox. "Fiquei super empolgada por não precisar ter minhas linhas laterais. Depois, fiz preenchimento e ficou bom, então fiz outro e ficou ruim. Tive que dissolvê-los e fui implacavelmente ridicularizada. Derramei lágrimas por isso. É muito estressante."

Kristin ainda relembrou quando colocou preenchimento labial e foi alertada por amigos de que o resultado não ficou muito bom.

"Ninguém me disse que não parecia bom por muito tempo. Mas, felizmente, tenho bons amigos que eventualmente disseram. O problema é que você não sorri para si mesmo no espelho."