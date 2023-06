SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em evento da família real britânica, no Reino Unido, neste sábado (10), três guardas desmaiaram devido ao forte calor que atinge Londres. A parada militar é conhecida como Colonel's Review e contou com a presença do príncipe William.

A temperatura atingiu 30º, mas as roupas dos oficias, composta por túnicas de lá e o típico chapéu de pelo, fez a sensação de quentura ser ainda maior para eles.

Nas redes sociais, William agradeceu os integrantes por participarem do evento. "Um grande obrigado a cada militar que participou da Colonel's Review nesta manhã de calor. Condições difíceis, mas todos vocês fizeram um trabalho muito bom", escreveu.