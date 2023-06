SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As protagonistas eram a meiguinha Ruth e a inescrupulosa Raquel, irmãs gêmeas interpretadas por Gloria Pires em "Mulheres de Areia". Orbitando ao redor das duas, havia um personagem especial: Tonho da Lua, papel de Marcos Frota -20 anos antes, na TV Tupi, Gianfrancesco Guarnieri (1934-2006) foi o responsável, também com grande sucesso, por dar vida ao escultor de areia.

Tonho gerou empatia com seu jeitinho simples e ingênuo. Ele era uma pessoa com deficiência intelectual que foi agravada quando ainda era criança, após ter presenciado a morte do pai -ao longo dos capítulos da novela, que ganha nova reprise na Globo a partir do dia 26 deste mês, um de seus grandes desejos é lembrar o rosto dele para poder esculpi-lo.

Faz força, tenta buscar nos escaninhos da memória a fisionomia paterna, mas não consegue. Penaliza-se, dá tapas no próprio rosto, e assim vai cativando e comovendo os espectadores com seus dramas reais.

Havia ainda o amor platônico por Ruth e o seu grude com uma bolsinha colorida, que carregava para cima e para baixo na fictícia cidade litorânea de Pontal D'Areia. Essa combinação de fatores, aliada à tocante interpretação do ator, fez com que o Brasil se apaixonasse por Da Lua. Em entrevista à reportagem, Frota lembra com carinho do personagem. "O Tonho me ensinou o amor incondicional. Ele é o mais rico, o mais lindo, o que faz você crescer", diz.

Ansioso para ver a reação da nova geração com a reprise da novela, Frota acredita que o personagem se tornou atemporal pela forma como conduz sua história. Muito mais que um detalhe do figurino, a bolsinha que Tonho carregava também marcou o público e expressa otimismo, de acordo com o ator.

"Ela era colorida e os diretores ajudaram a transformar a bolsa em elemento de cena. Entendo que foi um momento mágico, vendo hoje. Procurei impregnar a história do Tonho com a minha alegria e gratidão de viver um momento bonito na TV", conta ele, que passou por uma fase difícil na vida pessoal no mesmo período em que gravava a novela. Sua esposa, Cibele Ferreira, morreu em um acidente de carro àquela época.

Já naqueles tempos a paixão pela atuação corria paralela à verdadeira fixação de Frota pelas artes circenses. Além de trapezista, ofício que surgiu em sua vida após atuar como um profissional desta área em "Cambalacho" (1986), o ator virou dono de circo.

Na década de 1990, lançou o Grande Circo Popular do Brasil e, hoje, segue na estrada com o Mirage Circus, que atualmente faz temporada em Porto Alegre (RS). Ele acredita que o circo nacional passa por bom momento, sem números envolvendo animais ("Se tornaram obsoletos"), e com mais apresentações de dança acrobática à la Cirque Du Soleil. "São dois mil deles espalhados pelo país, todos com muito espaço. Uma nova geração surgiu, o circo brasileiro se reinventou e vive momento próspero", comemora.