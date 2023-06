SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A cantora Preta Gil, 48, que está em tratamento contra um câncer no intestino, realizou sua última radioterapia na última semana. Nos próximos dias, ela dará início a uma nova etapa da recuperação.

Em celebração ao progresso do tratamento, a artista recebeu, neste domingo (11), em sua casa, a visita de amigos famosos, como Gominho e Carolina Dieckmann, além da ex-nora Laura Fernandez, do pai, Gilberto Gil, da madrasta, Flora Gil, da sobrinha Flor Gil, e da neta, Sol de Maria.

"Domingo no Mirante da Preta!!!! Com muito amor, resenhas e até trabalho pra escola né, Flora Gil", legendou ela em seu Instagram.

Preta está passando por um divórcio. A cantora se separou de seu ex-marido Rodrigo Godoy -segundo rumores, o personal trainer teria traído a cantora com sua estilista.

A traição, de acordo com informações do jornalista Léo Dias, teria acontecido na época mais frágil da saúde de Preta Gil, e seu marido estava em viagem para o Uruguai com a amante, e não quis voltar para cuidar de Preta.

Última sessão de radioterapia. Recentemente, a cantora anunciou que o tratamento foi um sucesso e daqui cerca de dois meses passará por cirurgia para remover seu tumor.

