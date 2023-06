SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rapper Filipe Ret oficializou o seu relacionamento com a influenciadora Agatha Sá, nesta segunda-feira (12). Aproveitando o embalo do Dia dos Namorados, o artista compartilhou uma imagem com a webcelebridade, acompanhado da legenda "amor livre". O anúncio não surpreendeu os fãs, que perceberam a aproximação deles nas últimas semanas.

Ret e Agatha já foram clicados, lado a lado, no final de maio -o que aqueceu os boatos do romance. De acordo com o jornal Extra, a influenciadora tem acompanhado o cantor em apresentações e viagens pelo Brasil.

O casal também se envolveu em uma polêmica. No último fim de semana, a influenciadora trans Sophia Barclay compartilhou supostas conversas que teve com Ret, em que ele teria proposto sexo a três. O rapper não se pronunciou sobre o caso.

Recentemente, Ret também protagonizou outra situação complicada. Seu carro foi apreendido em uma blitz, por estar circulando sem placa.