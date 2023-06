RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Disque-Denúncia divulgou nesta segunda-feira (12) um novo cartaz sobre o caso do ator Jeff Machado. Desta vez, o órgão oferece uma recompensa de R$ 1 mil a quem tiver informações que levem à prisão do produtor Bruno de Souza Rodrigues. Ele é procurado pelo homicídio e ocultação de cadáver de Jeff.

O corpo do ator foi encontrado por policiais em um baú no terreno de uma casa alugada em Campo Grande, na zona oeste do Rio, no dia 24 de maio. No dia 1 de junho, a prisão temporária acabou sendo decretada pela Justiça do garoto de programa Jeander Vinícius da Silva Braga ex-funcionário da Globo e produtor de TV Bruno, acusados pela morte do ator. Enquanto o primeiro foi preso, o segundo não foi encontrado e é considerado foragido.

Os dois foram indiciados pela Polícia Civil por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver de Jeff, que foi dado como desaparecido no dia 27 de janeiro, de acordo com a Delegacia de Descoberta de Paradeiros do Rio de Janeiro. A família denunciou o ocorrido duas semanas depois.

A delegada responsável pelo caso, Ellen Souto corrobora com a versão de Jeander, em que Bruno teria dopado Jeff e estrangulado o ator. "O cadáver foi imediatamente levado para a quitinete alugada por Bruno e o baú, depositado no quintal da casa. Dias depois, um pedreiro foi contratado pelo Bruno para concretar o piso desse quintal", afirmou a delegada, cuja a motivação do crime seria financeira.

"Diante do valor que o Jefferson teria pago para conseguir vaga em uma novela, cerca de R$ 20 mil, que seria cobrado por ele, uma vez que ele não iniciaria nenhuma gravação", explicou a delegada sobre a promessa de Bruno sobre um papel em uma trama. Além disso, a casa de Jefferson em Guaratiba era avaliada entre R$ 500 e R$ 600 mil, e Bruno tentou vender por R$ 250 mil, de acordo com a investigação. Ele também teria tentado vender o carro de Jeff, mas a transação não ocorreu por ele não ter o documento de compra e venda do veículo. A motivação de Jeander ainda é incerta.