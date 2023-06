SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A avenida Paulista é tida como um dos cartões postais de São Paulo, mas com a correria do dia a dia, poucas pessoas param para conhecer os espaços históricos e culturais que ela abriga, para além dos prédios comerciais.

Uma chance de mudar isso é a iniciativa #APaulistaÉTop, que oferece um tour gratuito pela via no primeiro e terceiro domingo de cada mês.

O passeio passa por dez pontos da avenida e é feito pelo shopping Top Center com um grupo de no máximo 15 pessoas. As inscrições devem ser feitas com antecedência no aplicativo do estabelecimento.

O roteiro começa na praça Oswaldo Cruz, passa pela Casa das Rosas, Japan House, Sesc Avenida Paulista, Itaú Cultural e o edifício Gazeta. O público também aprecia a escultura da artista Tomie Ohtake e os prédios nos arredores. Depois, segue para o prédio da Fiesp, pelo parque Tenente Siqueira Campos, o Trianon, e enfim o Masp.

O tour ainda passa pelo Casarão Franco de Mello, Conjunto Nacional, praça do Ciclista e Instituto Moreira Salles, tendo como ponto final a praça Marechal Cordeiro de Farias, conhecida como praça dos Arcos.

Durante todo o trajeto haverá um guia que falará sobre as curiosidades e dados sobre os espaços visitados, além de tradução para o inglês e libras.

A duração do passeio é de uma hora e meia, com início às 9h. Vale lembrar que aos domingos a avenida Paulista é fechada para os carros.

Além do tour a pé, tem também a opção para quem quer fazer o trajeto em duas rodas. O shopping oferece o bike tour, um passeio de bicicleta pela Paulista. Ele acontece todos os domingos do mês, com saída da entrada principal do empreendimento às 9h, 10h30, 12h e 13h30.

As inscrições devem ser feitas no site da bike tour e para participar é preciso contribuir com dois quilos de alimentos que serão destinados à ONG Nabem.

WALKING TOUR #APAULISTAÉTOP

Quando Primeiro e terceiro domingo do mês. Dom. (18), às 9h

Onde Pça. Oswaldo Cruz

Preço Grátis

Link: https://www.topcentershopping.com.br/

Acessibilidade Intérprete de Libras

Há profissional que interpreta o conteúdo sonoro para pessoas com deficiência auditiva

BIKE TOUR

Quando Todos os domingos, às 9h, 10h30, 12h e 13h30

Onde Shopping Top Center - av. Paulista, 854, Bela Vista, região central

Preço Grátis - 2kg de alimento

Link: https://biketoursp.com.br/