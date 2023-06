RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Treat Williams, protagonista de "Everwood" e "Chicago Fire", que morreu anteontem aos 71 anos, compartilhou um vídeo em casa de campo em Vermont, nos EUA, horas antes do acidente fatal.

O ator compartilhava fotos da sua casa de campo. Na gravação, o ator mostrou um pedaço do seu terreno descampado verde. Treat costumava publicar fotos da sua casa de campo no Instagram.

Anteriormente, o ator publicou uma foto que mostra a grande área verde e escreveu. "Não há cheiro melhor do que feno recém-cortado", disse ele na legenda.

Fãs lamentam morte do ator. Nos comentários, os fãs prestaram homenagens. "[Cinco] horas atrás você estava compartilhando sua linda casa conosco e agora nós perdemos você", escreveu um. "Enviando amor para seus entes queridos", disse outro. "Estou chocado com a notícia do seu falecimento. O meu coração está partido pela sua família", comentou mais um. "Coração partido. Descanse em paz, Treat", afirmou outra.

Treat Williams morreu após se envolver em um acidente de moto em Vermont, nos Estados Unidos.

A morte do ator foi confirmada à People por seu agente, Barry McPherson.

De acordo com a revista, o incidente aconteceu por volta das 17h e envolveu um único carro e a motocicleta de Williams e acredita-se que o motorista do carro não viu o ator quando estava virando na mesma curva que ele. Não houve mais feridos.

De acordo com Barry, Treat fazia um cruzamento em sua moto quando foi cortado por um carro.

"Os cineastas o amavam. Ele tem sido o coração de Hollywood desde o final dos anos 1970", disse o agente. "Ele estava muito orgulhoso de seu desempenho este ano. Ele estava muito feliz com o trabalho que consegui para ele. Ele teve uma carreira equilibrada."

Estou arrasado. Ele era o cara mais legal. Ele era tão talentoso, completou Barry.

O ator deixa a mulher, a atriz Pam Van Sant, e seus dois filhos, Gille e Ellie.