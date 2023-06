SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dudu Camargo, 25, está na mira da produção de A Fazenda para a edição 15 do reality rural da Record. A informação é do colunista Fefito, do UOL.

Segundo o colunista, o nome de Dudu tem sido tratado como prioridade internamente na Record e um convite deve ser disparado em breve para o apresentador estar no elenco da atração que está prevista para ir ao ar em setembro.

Num passado pouco recente, Dudu Camargo já respondeu que toparia participar do reality rural do canal do Bispo Edir Macedo.

Em entrevista ao programa Pânico, em 2021, o apresentador não ficou em cima do muro ao dizer que entraria na atração e que o público iria aprovar a sua performance.

"Já vi o povo na internet pedindo mesmo naquela lista das pessoas que eles gostariam ver em reality show em meu nome e fico feliz. Aliás, se tem férias no SBT acumulada desses quatro anos, eu posso três meses direto, vou lá pro reality e tiro uma colônia de férias que eu gosto", disse.

"Eu sou um jovem diferenciado que gosto de roça, gosto de galinha. Lá em casa eu crio galinha e é sensacional... Claro que iria [para A Fazenda]. Por que não? E o povo ia gostar", disse Dudu Camargo.

O colunista Fefifo, do UOL, também trouxe o detalhe de que Dudu Camargo vê A Fazenda como uma grande oportunidade de buscar espaço no jornalismo da Record.

Curiosamente, o próprio apresentador entregou na entrevista ao Pânico que via com bons olhos uma chance no canal e até mencionou a ideia de criarem versões dos jornalísticos Balanço Geral e Cidade Alerta para a Record News -canal de notícias da Record.

"Falta na programação da Record News um âncora estilo Dudu Camargo. Por exemplo, a Record tem dois produtos fortes de jornalismo com show televisivo que é o Balanço Geral e o Cidade Alerta. A Record News tem o próprio jornal de bancada que é o Jornal da Record News. Precisava de um programa policial do estilo Cidade Alerta e o Balanço Geral exclusivo da Record News. Ia arrebentar", disse Dudu.