SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Coala, festival de música brasileira, vai receber um show em seu line-up que celebra os 80 anos do cantor e compositor Marcos Valle, ao lado das cantoras Joyce Moreno e Céu. O evento acontece nos dias 15, 16 e 17 de setembro, no Memorial da América Latina, em São Paulo.

Com 60 anos de carreira, Marcos Valle é dono de hits como "Bye Bye Tristeza" e "Viola Enluarada", além de ter se consagrado como arranjador e instrumentista. O show, que ocorre no domingo (17), apresentará um repertório com seus maiores sucessos, bem como músicas de outros artistas que influenciaram várias gerações.

Joyce Moreno conhece Marcos Valle desde o início de sua carreira: seu primeiro álbum já tinha música composta por ele. Uma das composições mais recentes dos dois é "A Chuva sem Gal", música feita em homenagem à cantora Gal Costa, que morreu no ano passado e realizou seu último show no Coala.

O encontro entre Marcos Valle, Joyce Moreno e Céu não será o único a acontecer no palco do festival. A banda BaianaSystem se apresenta ao lado do Olodum no show OlodumBaiana, marcado por percussão.

Haverá ainda Marina Lima e Fernanda Abreu, Martinho da Vila e João Donato, Angela Ro Ro e Letrux, Fafá de Belém com Johnny Hooker, além de Suraras do Tapajós e Lucas Estrela.

Outro destaque do festival é a comemoração dos 50 anos dos Novos Baianos com espetáculo de Baby do Brasil, Pepeu Gomes e Paulinho Boca de Cantor.