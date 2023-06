SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pode parecer inusitado, mas a cantora Taylor Swift já cantou ao lado da sertaneja Paula Fernandes. Em 2012, quando veio ao Brasil para divulgar o álbum "Red", a americana fez uma apresentação privada no Rio de Janeiro.

No palco do Citibank Hall, Swift dividiu microfone com a brasileira, com quem lançou uma versão do hit "Long Live", do disco "Speak Now", de 2010.

Na ocasião, Swift também se uniu a Fernandes para dar uma entrevista à apresentadora Eliana, no SBT. Trechos da conversa viraram meme na internet e são compartilhados até hoje por causa da interação dura entre as brasileiras e a americana. Há quem diga que Swift tenha parecido antipática e assustada.

Fernandes não teve essa impressão. "Nada disso. Ela é uma mulher incrível, foi extremamente doce comigo. Jantamos juntas e ela pediu até para experimentar o raviole no meu prato. Momentos inesquecíveis", diz a sertaneja, por escrito.

No final da entrevista, Eliana propõe uma rodada de perguntas e respostas rápidas às artistas. Quando a apresentadora as questiona sobre o que deveriam fazer menos, Fernandes afirma que é usar cotonete no ouvido. A resposta da brasileira virou piada e viralizou nas redes sociais. Questionada, a sertaneja diz não se incomodar e que se impressiona com a criatividade dos fãs.

Taylor Swift tem regravado seus discos após uma briga com o empresário Scooter Braun, que comprou a Big Machine Records, gravadora que lançou os primeiros álbuns da cantora. No mês que vem, a americana vai relançar a faixa "Long Live" na nova versão do disco "Speak Now". Fernandes não foi convidada para a regravação, mas diz que aceitaria se fosse chamada.

"Eu fiz a versão em português da música, gravamos a voz e o vídeo a distância porque não conseguimos conciliar nossas agendas", lembra a sertaneja. "Mas ficou lindo o resultado. Até hoje me emociono quando assisto [ao clipe]."

Taylor Swift volta ao Brasil em novembro para fazer shows da "The Eras Tour" em São Paulo e no Rio de Janeiro. Serão cinco apresentações.

Fernandes, que não responde se pretende reencontrar a americana, lançou em abril o álbum "11:11". O disco tem músicas em parceria com a dupla Israel e Rodolffo e com o cantor Tierry.