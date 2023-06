RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma das melhores amigas de Paulo Gustavo (1978-2021), Katiuscia Canoro revelou ter vivido um caso amoroso com ator e apresentador na noite em que foram apresentados, há cerca de 14 anos. "Conheci o Paulo Gustavo no aniversário da Samantha Schmütz. Não me lembro se foi em 2009... A gente ficou! A gente se curtiu tanto que a gente ficou", começou a atriz, em entrevista recente.

"Ele era supergay já, mas ficamos de beijo! Muito! Não chegamos a fazer o glu glu. Foi muito doido. Ele sempre foi gay, mas a gente gosta tanto da pessoa que quer ficar junto, não sabe o que fazer, e beija", relembrou Katiuscia. A amizade só aumentou a partir daí e, seis anos depois, ela foi ao casamento de Paulo e Thales Bretas. "Eu e Paulo éramos felizes. Ríamos muito e ficamos cada vez mais juntos. Criou-se uma relação de amor entre nós".

Katiuscia ainda falou sobre uma das últimas mensagens que trocou com o ator, antes de sua morte, por complicações da Covid-19, há dois anos. "O meu filho era apaixonado por ele e ele era apaixonado pelo meu filho." A humorista lembrou que uma das últimas mensagens que recebeu do amigo era justamente sobre os gêmeos de Paulo, Romeu e Gael, hoje com três anos. "Eu falava que os meninos eram meus filhos porque são a minha cara", brincou ela, em participação no podcast Papagaio Falante.