SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jornalista Jamil Chade foi desligado da TV Bandeirantes na semana passada. Especializado em coberturas internacionais, Chade já teve passagens por mais de 70 países e seguirá com seus outros trabalhos como correspondente no exterior. A informação foi confirmada pelo próprio Chade à reportagem.

Chade confirmou que continuará com suas reportagens no UOL, ICL Notícias, The Geneva Observer e como curador da Casa da Cidadania da Língua, em Coimbra. Sobre o desligamento, ele preferiu não emitir uma posição no momento.

Formado em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP), Chade é mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Genebra (Suíça) e já entrevistou vencedores do prêmio Nobel, cobriu eleições, cúpulas de chefes de estado e eventos esportivos.

A Band anunciou cortes nas últimas semanas. No último fim de semana, a emissora confirmou o encerramento do Terceiro Tempo, com Milton Neves, que passará a ter um quadro no programa "Apito Geral". Anteriormente, no dia 6 de junho, a Band tirou de circulação o helicóptero que servia de apoio a José Luiz Datena no Brasil Urgente. No final de maio, o canal também encerrou seu contrato com Fausto Silva.

Procurada pela reportagem, a Band não se posicionou sobre o desligamento de Chade.