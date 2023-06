SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O In-Edit Brasil, Festival Internacional do Documentário Musical, celebra 15 anos de história com uma programação distribuída entre esta quarta (14) e o dia 25 de junho em endereços de São Paulo e também com transmissão online.

Ao todo, o evento selecionou 68 filmes nacionais e internacionais inéditos no circuito comercial ou de streaming com exibições em salas do CineSesc, da Cinemateca Brasileira, do CCSP e da Spcine Olido.

São documentários que contam histórias que envolvem grandes nomes da música, como Elis Regina, Tom Jobim, Pink Floyd, Chiquinha Gonzaga, Michael Jackson e o rapper XXXTentation, e que no festival aparecem separados em diferentes categorias.

Além das obras, o evento também convida o cineasta e produtor canadense Ron Man, que apresenta filmes como "Imagine the Sound", lançado em 1981 e considerado uma das obras mais importantes já feitas sobre jazz.

Outro destaque é o lançamento do documentário "Chic Show", de Emílio Domingos e Felipe Giuntini, que abre o festival nesta quarta com a história do baile paulistano que deu espaço para a juventude e a música negra nas décadas de 1970 e 1980.

A programação também inclui obras como "Elis & Tom, Só Tinha de Ser com Você", "Famoudou Konaté - The King of Djembe" e "Miúcha, a Voz da Bossa Nova". O festival será encerrado no dia 24, na Cinemateca, com uma homenagem a Rita Lee e a exibição do filme de 2007 "Ovelha Negra".

As entradas são gratuitas, com exceção de algumas sessões no CineSesc, que custam a partir de R$ 8. Veja a programação completa abaixo.

*

PANORAMA BRASILEIRO

COMPETIÇÃO NACIONAL

Elis & Tom, Só Tinha De Ser Com Você

17/6 Sáb. 18h - Cinesesc

20/6 Ter. 20h - CCSP - Sala Paulo Emílio

25/6 Dom. 18h - Cinemateca Brasileira

Famoudou Konaté - The King Of Djembé

19/6 Seg. 20h30 - Cinesesc

23/6 Sex. 18h - CCSP - Sala Paulo Emílio

25/6 Dom. 15h - Cinemateca Brasileira

Fausto Fawcett Na Cabeça

15/6 Qui. 20h30 - Cinesesc

17/6 Sáb. 15h - Cinemateca Brasileira

25/6 Dom. 18h - CCSP- Sala Paulo Emílio

Frevo Michiles

16/6 Sex. 18h - Cinesesc

18/6 Dom. 19h - Cinemateca Brasileira

25/6 Dom. 16h - CCSP - Sala Paulo Emílio.

Miúcha, a Voz Da Bossa Nova

17/6 Sáb. 20h30 - Cinesesc

21/6 Qua. 20h - CCSP- Sala Paulo Emílio

23/6 Sex. 20h - Cinemateca Brasileira

Peixe Abissal

18/6 Dom. 20h30 - Cinesesc

21/6 Qua. 18h - CCSP - Sala Paulo Emílio

25/6 Dom. 17h - Cinemateca Brasileira

Terruá Pará

18/6 Dom. 15h - Cinesesc

22/6 Qui. 18h - CCSP - Sala Paulo Emílio

25/6 Dom. 16h - Cinemateca Brasileira

Villa-Lobos Em Paris

17/6 Sáb. 15h - Cinesesc

20/6 Ter. 18h - CCSP - Sala Paulo Emilio

23/6 Sex. 18h - Cinemateca Brasileira

MOSTRA BRASIL

De Você Fiz Meu Samba

17/6 Sáb. 20h - CCSP- Sala Paulo Emílio

21/6 Qua. 15h - Cinemateca Brasileira

24/6 Sáb. 18h - Cecília Cultural

Dolores Duran - O Coração Da Noite

15/6 Qui. 18h - Cinemateca Brasileira

18/6 Dom. 16h - CCSP - Sala Paulo Emílio

22/6 Qu.i 15h - Cinesesc

Lupicínio - Confissões De Um Sofredor

17/6 Sáb. 16h30 - Spcine Olido

19/6 Seg. 15h - Cinesesc

22/6 Qui. 15h - Cinemateca Brasileira

Môa - Raiz Afro Mãe

15/6 Qui. 15h - Cinesesc

18/6 Dom. 15h - Cinemateca Brasileira

22/6 Qui. 16h30 - Spcine Olido

Mostra Reverbo

15/6 Qui. 17h - Cinemateca Brasileira

21/6 Qua. 16h - CCSP - Sala Paulo Emílio

23/6 Sex. 16h - Cecília Cultural

Ópera Cabaré Casa Barbosa

16/6 Sex. 17h - Cinemateca Brasileira

21/6 Qua. 16h - Cecília Cultural

23/6 Sex. 15h - Cinesesc

Reggae Resistência

16/6 Sex. 15h - Cinemateca Brasileira

22/6 Qui. 15h - Spcine Olido

24/6 Sáb. 16h - CCSP - Sala Paulo Emílio

Tangos E Tragédias Para Sempre

16/6 Sex. 15h - Spcine Olido

20/6 Ter. 16h - Cecília Cultural23/6

Sex. 15h - Cinemateca Brasileira

BRASIL.DOC

As Origens Da Lambada

16/6 Sex. 16h - Cinemateca Brasileira

20/6 Ter. 16h - CCSP - Sala Paulo Emílio

23/6 Sex. 15h - Spcine Olido

Chiquinha Gonzaga - Música Substantivo Feminino

16/6 Sex. 16h30 - Spcine Olido

18/6 Dom. 16h - Cecília Cultural

22/6 Qui. 16h - CCSP - Sala Paulo Emílio

Ijó Dudu, Memórias Da Dança Negra Na Bahia

16/6 Sex. 16h - Cecília Cultural

18/6 Dom. 17h - Cinemateca Brasileira

21/6 Qua. 16h30 - Spcine Olido

Louis Moreau Gottschalk, Popstar No Séc Xix Ou Somente Um Pianista

15/6 Qui. 15h - Cinemateca Brasileira

17/6 Sáb. 16h - CCSP - Sala Paulo Emílio

24/6 Sáb. 15h - Spcine Olido

O Sucesso E O Abstrato

15/6 Qui. 16h - Cinemateca Brasileira

21/6 Qua. 15h - Spcine Olido

23/6 Sex. 16h - CCSP - Sala Paulo Emílio

Otávio Terceiro

15/6 Qui. 15h - Spcine Olido

18/6 Dom. 18h - Cecília Cultural

22/6 Qui. 18h - Cinemateca Brasileira

CURTA UM SOM

Curtas 1

15/6 Qui. 16h - Cecília Cultural

18/6 Dom. 16h30 - Spcine Olido

21/6 Qua. 16h - Cinemateca Brasileira

21/6 Qua. 18h - Centro Da Terra

Curtas 2

15/6 Qui. 18h - Cecília Cultural

21/6 Qua. 20h - Centro Da Terra

22/6 Qui. 16h - Cinemateca Brasileira

25/6 Dom. 16h30 - Spcine Olido

SESSÕES ESPECIAIS

Chic Show

14/6 Qua. 20h30 - Cinesesc

17/6 Sáb. 19h30 - Cinemateca Brasileira

Letrux: Viver É Um Frenesi

17/6 Sáb. 18h - Cinemateca Brasileira

Lucinha Turnbull

22/6 Qui. 20h - Cinemateca Brasileira

Ovelha Negra

25/6 Dom. 19h30 - Cinemateca Brasileira

The Beat Diaspora

20/6 Ter. 19h - Cinesesc

PANORAMA MUNDIAL

MOSTRA DOCS INTERNACIONAIS

Alter

22/6 Qui. 16h - Cecília Cultural

25/6 Dom. 19h - Cine Cortina

Angelheaded Hipster: The Songs Of Marc Bolan & T. Rex

18/6 Dom. 18h - Cinesesc

21/6 Qua. 20h - Cinemateca Brasileira

Can And Me

15/6 Qui. 20h - Cinemateca Brasileira

22/6 Qui. 18h - Cecília Cultural

24/6 Sáb. 20h - CCSP - Sala Paulo Emílio

Carmine Street Guitars

16/6 Sex. 20h30 - Cinesesc

21/6 Qua. 19h - Cine Cortina

25/6 Dom. 18h - Cecília Cultural

Fire Music

16/6 Sex. 15h - Cinesesc

22/6 Qui. 19h - Cinemateca Brasileira

23/6 Sex. 18h - Cecília Cultural

God Said Give 'em Drum Machines

20/6 Ter. 19h - Cine Cortina

24/6 Sáb. 15h - Cinesesc

Have You Got It Yet? The Story Of Syd Barrett And Pink Floyd

21/6 Qua. 20h30 - Cinesesc

La Danza De Los Mirlos

18/6 Dom. 20h - CCSP - Sala Paulo Emílio

21/6 Qua. 17h - Cinemateca Brasileira

25/6 Dom. 15h - Cine Cortina

Licht: Stockhausen's Legacy

19/6 Seg. 18h - Cinesesc

21/6 Qua. 19h - Cinemateca Brasileira

24/6 Sáb. 18h - CCSP - Sala Paulo Emílio

Look At Me: Xxxtentacion

16/6 Sex. 18h - Cinemateca Brasileira

23/6 Sex. 20h - CCSP - Sala Paulo Emílio

Louder Than You Think

18/6 Dom. 18h - Cinemateca Brasileira

23/6 Sex. 16h30 - Spcine Olido

24/6 Sáb. 17h - Cine Cortina

Max Roach: The Drum Also Waltzes

16/6 Sex. 20h - Cinemateca Brasileira

24/6 Sáb. 20h30 - Cinesesc

Music For Black Pigeons

16/6 Sex. 19h - Cinemateca Brasileira

20/6 Ter. 21h - Cine Cortina

24/6 Sáb. 18h - Cinesesc

Night Clubbing: The Birth Of Punk Rock In NYC

15/6 Qui. 19h - Cinemateca Brasileira

22/6 Qui. 20h30 - Cinesesc

Omara

20/6 Ter. 15h - Cinesesc

22/6 Qui. 21h - Cine Cortina

25/6 Dom. 15h - Spcine Olido

Personality Crisis: One Night Only

18/6 Dom. 20h - Cinemateca Brasileira

23/6 Sex. 20h30 - Cinesesc

Sirens

15/6 Qui. 16h30 - Spcine Olido

23/6 Sex. 17h - Cinemateca Brasileira

Sonic Fantasy

17/6 Sáb. 17h - Cinemateca Brasileira

25/6 Dom. 17h - Cine Cortina

The Computer Accent

16/6 Sex. 18h - Cecília Cultural

22/6 Qui. 17h - Cinemateca Brasileira

24/6 Sáb. 15h - Cine Cortina

The Elephant 6 Recording Co.

17/6 Sáb. 15h - Cinemateca Brasileira

23/6 Sex. 18h - Cinesesc

The Zombies: Hung Up On A Dream

23/6 Sex. 19h - Cinemateca Brasileira

25/6 Dom. 17h30 - Cinesesc

This Is National Wake

17/6 Sáb. 15h - Spcine Olido

20/6 Ter. 18h - Cecília Cultural

24/6 Sáb. 19h - Cine Cortina

MOSTRA TEEN

9 Muses

18/6 Dom. 15h - Spcine Olido

21/6 Qua. 18h - Cecília Cultural

24/6 Sáb. 17h - Cinemateca Brasileira

American Rapstar

21/6 Qua. 15h - Cinesesc

24/6 Sáb. 16h30 - Spcine Olido

Backstreetboys: Show 'em What You're Made Of

22/6 Qui. 20h - CCSP - Sala Paulo Emílio

24/6 Sáb. 19h - Cinemateca Brasileira

Jailhouse Rock (Prisioneiro Do Rock' N' Roll)

18/6 Dom. 18h - CCSP - Sala Paulo Emílio

24/6 Sáb. 18h - Cinemateca Brasileira

Reveille With Beverly

17/6 Sáb. 18h - CCSP - Sala Paulo Emílio

24/6 Sáb. 20h - Cinemateca Brasileira

Roberto Carlos Em Ritmo De Aventura

22/6 Qui. 18h - Cinesesc

24/6 Sáb. 16h - Cinemateca Brasileira

Teenage

22/6 Qui. 19h - Cine Cortina

25/6 Dom. 20h - CCSP - Sala Paulo Emílio

Twist

15/6 Qui. 18h - Cinesesc

24/6 Sáb. 15h - Cinemateca Brasileira

FLASHBACK

Imagine The Sound

18/6 Dom. 16h - Cinemateca Brasileira

21/6 Qua. 21h - Cine Cortina

24/6 Sáb. 16h - Cecília Cultural

Jazz On A Summer's Day

21/6 Qua. 18h - Cinesesc

23/6 Sex. 15h - Cinemateca Brasileira

Blues Entre Les Dents

21/6 Qua. 18h - Cinemateca Brasileira

25/6 Dom. 20h30 - Cinesesc

FESTIVAL IN-EDIT

Quando De 14 a 25/6

Link: https://br.in-edit.org/