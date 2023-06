SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Políciais tentam "reconstruir" cena do acidente que matou o ator Treat Williams aos 71 anos, afirmam à imprensa.

Segundo o relatório liberado pela polícia do estado de Vermont, o acidente ocorreu às 16h53 de segunda-feira (12) com o tempo claro e estrada em boas condições. "Asfalto seco, livre de detritos ou defeitos", diz o documento.

Para entrar em um estacionamento, o motorista Ryan M. Koss, 35, teria cruzado a rodovia e se colocado no caminho de Treat Williams, que dirigia uma moto no sentido contrário.

A investigação aponta que Ryan parou para sinalizar que faria a curva à esquerda antes do acidente. Treat não conseguiu evitar a colisão e foi arremessado da moto. Enquanto o motorista ficou com o lado dianteiro com graves avarias, o ator não resistiu aos ferimentos, mesmo de capacete.

De acordo com a polícia, as investigações continuam.

CONFIRMAÇÃO DA MORTE

Treat Williams era conhecido por seus papéis em "Everwood" e "Chicago Fire". Barry McPherson, seu agente, confirmou sua morte à revista People:

"Os cineastas o amavam. Ele tem sido o coração de Hollywood desde o final dos anos 1970", disse o agente. "Ele estava muito orgulhoso de seu desempenho este ano. Ele estava muito feliz com o trabalho que consegui para ele. Ele teve uma carreira equilibrada".