RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Ganhador do BBB 3 (Globo), André Augusto Ferreira Fontes, o Dhomini, se pronunciou após invadir um bar em Goiânia (GO), na tarde desta terça-feira (13), e agredir o dono do estabelecimento e seu advogado com socos.

Em uma publicação no Instagram, o campeão do reality show gravou um vídeo para contar a sua versão do ocorrido.

Sociedade com dono de bar deu errado, e Dhomini o acusa de traição e roubo. "Uma nota de esclarecimento em respeito as pessoas que me admiram, porque durante a noite a única coisa que escutei das pessoas é que precisava contar a minha versão, as pessoas saberem o que realmente aconteceu. Sou sócio de um bar com mais três pessoas", começou ele.

"Aproximadamente, 40 dias atrás houve um desacordo comercial e de lá para cá tem várias tentativas de fazer um acordo em que saíssemos os três da sociedade e o Aílton assumisse o bar. Nós fomos traídos, roubados e ninguém sabe o que estava acontecendo", disse Dhomini

Como não houve acordo, ele foi até o bar para pegar itens que ele e outros sócios compraram. "Então, como não conseguimos realizar esse acordo eu e outros dois sócios fomos até o nosso bar para poder pegar as coisas que nós compramos para amenizar o nosso prejuízo. Tudo que nós compramos tem nota fiscal e comprovante de pagamento, porque não houve acordo."

Ele acusa o dono de bar de armação para que ele perdesse a cabeça na confusão. "Durante esse ação, onde os três sócios estavam desmontando o bar, aconteceu a confusão. Estava tudo armado, porque as palavras que eles pronunciavam tinham sido 'armadas' para poder criar aquela situação. Nada justifica o que fiz, eu estou errado, eu peço desculpa. Eu não devia ter perdido a cabeça, devia ter procurado uma delegacia, mas eles sabiam como eu fazer perder a cabeça. Quando a gente recolhia as nossas coisas, ele passava perto do meu ouvido, falava baixinho: 'Você tá f*, vou acabar com a sua vida'. Pegava o telefone, filmava, eu o tempo inteiro na minha."

Pedido de desculpa: Além das palavras no vídeo publicado na sua rede social, ele também escreveu sobre o erro que cometeu ao agredir e socar o dono do bar e o advogado. "Não estou aqui justificando os meus atos falhos, eu errei, passei dos limites como ser humano, ultrapassei os limites do outro, estou aqui apenas me desculpando e dando satisfação para todos os meus seguidores, que nos acompanham, que nos admiram, que conhecem a minha pessoa, que conhecem o nosso trabalho, que sabe que eu sou um cara do bem, que eu sou um pai de família, que preza pela paz, pela alegria e levo essa alegria para todas as pessoas aqui no meu perfil", disse.

Dhomini ressalta que não é agressor, mesmo se defendendo de ameaças. "Espero continuar levando a essência que eu sou verdadeiramente, não sou um agressor, muito menos covarde. Mesmo estando errado, eu estava me defendendo contra várias ameaças que eu recebi no ouvido pelo cara que eu bati. Ele sutilmente me marcou para as câmeras não pegarem e fez isso com o propósito de me tirar a estabilidade e me fazer passar dos limites. Sou um ser humano imperfeito, cometo erros, cometo falhas, mas não posso ser condenado julgado por um ato inconsequente que eu cometi numa situação que já estava me prejudicando. Não peço que me aceitem, apenas que me perdoe e me vejam como ser humano como outro qualquer que tem seus limites e suas tolerâncias", finalizou ele.

DESABAFO DA ESPOSA

A esposa do ex-BBB, Adriana Manata, também foi às redes sociais para contar o lado da história do marido. Ela também alega que Dhomini tem sido roubado por um dos sócios e que perdeu a cabeça ao sofrer ameaças.

"Nós entramos em sociedade em um bar em Goiânia. Entrou outro sócio investidor e colocou dinheiro lá. Todos os meses, até hoje, desde janeiro, quando o bar abriu, o estabelecimento sempre deu prejuízo. Além de Dhomini e esse investidor havia outro sócio, Aílton, que a parte dele na sociedade era tomar conta do bar. Há 40 dias nós descobrimos, por meio de uma pessoa no caixa, que este sócio, Aílton, estava pegando dinheiro escondido", disse ela.

Segundo ela, a única reação foi desfazer a sociedade para não fazer besteira. "Assim a gente propôs aos sócios, fazíamos acordo e na hora de assinar, nada. Não queria devolver o bar. Chegamos ao ponto de que não iríamos receber o dinheiro, o Dhomini foi com mais duas pessoas pegar equipamentos no bar para tentar vender e diminuir o prejuízo."

Ameaças ao chegar no estabelecimento: "O sócio que estava tocando o bar não colocou R$ 1. E eles chegaram lá para levar com mais duas pessoas o que desse conta. E vender e diminuir o prejuízo. Ao chegarem lá, o sócio reagiu negativamente a tudo. O Aílton passava por trás do Dhomini, no ouvido dele, e fazia ameaças. Fazia isso para as câmeras não registrarem. Ele conhece o Dhomini, sabe que tem estopim curto, ainda mais quando está sendo passado para trás", disse Adriana.

Sob choro, a esposa de Dhomini disse que não concorda com agressão, mas decidiu contar o que realmente aconteceu e que o marido agiu em legítima defesa. "Dhomini perdeu a razão para defender a família. Ficou com medo das ameaças. Não deveria bater, não justifica, não estou defendendo agressão. Ele não bate em ninguém em casa. É a pessoa mais incrível que conheço. Mas ele é ser humano, imperfeito, não estava em dia bom. Estava passando raiva há dias com essa história e vendo a desonestidade do cara passar impune", afirmou.

Críticas a Artur Camapum, advogado da vítima, e sua atitude. "O advogado em vez de acudir, separar, ele sacou celular para continuar filmando. As pessoas não querem apaziguar, querem te ferrar."

A denúncia: em contato com o UOL, o advogado Artur Camapum, representante do dono do bar, informou que Dhomini invadiu o local ao lado de um ex-sócio do estabelecimento para fazer a retirada de móveis, itens de cozinha e aparelhos eletrônicos sem uma ordem judicial.

"Ele invadiu o local, porque ele não é dono, e estava desmontando o bar, levando equipamentos. Ele colocou todos os equipamentos do bar no caminhão sem autorização judicial, sem nada. Simplesmente, ele invadiu uma empresa e retirou os equipamentos. Ninguém nunca ameaçou ele", disse o advogado.

As agressões: ainda segundo relato de Artur Camapum, Dhomini partiu para cima desferindo socos e o dono do bar desmaiou durante as agressões. Ao notar que estava sendo filmado pelo advogado da vítima, o ex-BBB também agrediu o profissional com socos na cabeça e na região das costas.

"Quando a gente chegou, eles já estavam fazendo a retirada desses equipamentos. Os funcionários avisaram pra gente. Cheguei antes do dono do bar e pedi para que eles parassem com aquilo. Quando o dono chegou, eu estava conversando com o advogado do ex-sócio para tentar chegar em alguma composição e foi quando aconteceu a agressão. O Dhomini, simplesmente, parte para cima do meu cliente, que estava agachado no chão. Não teve ameaça, não teve nada. Ele chuta o meu cliente, começa a espancar o meu cliente, que cai desacordado. A gente chega e ele parte para cima de mim", relata o advogado.

Ação da polícia: a Polícia Civil de Goiás foi acionada para dar fim a confusão. Porém, de acordo com o boletim de ocorrência obtido pelo UOL, Dhomini e o ex-sócio investidor do bar não estavam mais no local na chegada dos oficiais.

Medidas: o dono do estabelecimento e o advogado registraram um boletim de ocorrência por lesão corporal e furto. Eles já fizeram o exame de corpo de delito e a expectativa é que o laudo saia nesta quarta-feira (14).

QUEM É DHOMINI?

André Augusto Ferreira Fontes, também conhecido como Dhomini, ficou conhecido nacionalmente em 2003 durante a participação no BBB 3. Ele foi o escolhido pelo público para ganhar o prêmio de R$ 500 mil e viveu um breve relacionamento com a apresentadora Sabrina Sato.