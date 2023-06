SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A ex-atriz mirim Ariana Richards, 43, recriou cena clássica de Lex Murphy em Jurassic Park (1993) 30 anos depois.

No Instagram oficial da franquia Jurassic World (2015), a artista reproduziu as feições assustadas da jovem com a chegada de um velociraptor.

"Lex: 30 anos depois", escreveram na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs da franquia se divertiram com a surpresa. "A cena mais icônica de todos os filmes", afirmou uma seguidora. "Legal demais rever", disse outra. "Como esse vídeo me fez sentir velho", brincou mais um.

Atualmente, Ariana Richards trabalha como artista plástica e se afastou da indústria cinematográfica em 2013.