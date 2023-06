SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Luciana Vendramini, 53, pensa em desacelerar a carreira daqui a dez anos. Segundo ela, a ideia é ficar mais com a família. Porém, enquanto a próxima década não chega, ela se vê cheia de trabalhos.

Atualmente, comanda o podcast Retrogosto e também deve lançar um livro em 2023 sobre o TOC (Transtorno Obsessivo Compulsivo).

"[Nele] Conto tudo o que passei até a superação -com fotos que ninguém viu daquela época tão difícil-, e já comecei a conversar com uma produtora do Rio sobre um documentário do período do TOC que passei", diz ela em entrevista à Quem.

"Pretendo trabalhar muito por mais uns dez anos. Depois disso, pretendo trabalhar menos, ter mais qualidade de vida, passar mais tempo com a minha família e com a natureza. Vou querer fazer somente alguns trabalhos, aqueles que não terão jeito de recusar", emenda.

Recentemente, a atriz caiu em um golpe e pensou que poderia perder todas as redes sociais ao ter suas contas invadidas. Hackers começaram a usar seu perfil no Instagram para pedir dinheiro e incentivar os seguidores a fazerem investimentos.

"Achei que o assunto ficou sério. Passei três dias tentando reaver a conta. Deu muito trabalho. O que mais me preocupou era ver os hackers publicando prints de pessoas que fizeram o tal investimento. Fiquei péssima e extremamente preocupada com a possibilidade de seguidores caírem nesse golpe."