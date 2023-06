SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O SBT deve renovar o contrato com a Rede Tribuna, afiliada do Espírito Santo, decidiu a Justiça de Pernambuco. A informação foi confirmada pelo UOL.

No final do maio, foi anunciado que o SBT romperia com a emissora após 38 anos de parceria no dia 1º de julho.

Agora, uma decisão do juiz Marcus Vinicius Barbosa de Alencar Luz, da 15ª Vara Cível da Capital, determinou que a empresa de Silvio Santos deve manter o contrato de afiliação com o canal até 2028, por ser "essencial à preservação da atividade empresarial" da Rede Tribuna . Ainda cabe recurso.

Procurado pela reportagem, o SBT disse, por meio de assessoria de imprensa, que não vai se manifestar sobre o assunto.

A Rede Tribuna comentou a decisão por meio de nota.

"Desde dezembro de 2022, a TV Tribuna e outras 42 empresas, que integram o Grupo João Santos, um dos maiores conglomerados do País, estão sob nova gestão. Os atuais presidentes, que assumiram a gestão da holding controladora das empresas do grupo em agosto de 2022, já reativaram fábricas que estavam ociosas e preveem faturamento de 1 bilhão de reais em 2023. Os novos gestores ressaltam que todos os investimentos acordados com o SBT para que a TV Tribuna continue afiliada à emissora no Espírito Santo serão cumpridos. A decisão da Justiça respalda o compromisso do Grupo João Santos de continuar a produzir jornalismo ético e de credibilidade oferecido aos capixabas há 85 anos", diz o comunicado.

DONO DA REDE ENFRENTA GRAVE CRISE

O Grupo João Santos, sediado no Pernambuco e dono da Rede Tribuna, está em recuperação judicial desde o fim de 2022, somando uma dívida de R$ 13 bilhões. O conglomerado inclui 43 empresas.

A programação local da Rede Tribuna inclui duas edições do programa "Tribuna Notícias", o programa "Desafios", de variedades e mensagens religiosas, e o "Circulando", que apresenta novidades sobre moda, eventos e saúde.

