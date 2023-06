SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Paolla Oliveira falou sobre vibradores, tesão e como são as práticas sexuais com Diogo Nogueira, em entrevista ao podcast "Quem Pode, Pod!", nesta terça-feira (14). Em conversa com Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, ela revelou que é fetichista e que adora preliminares.

Além disso, a atriz comentou sobre práticas na cama que a deixam animada, como "cheiro no cangote" e até "tiradas de roupa durante a transa". "Gosto dessa troca", reforçou. Em relação ao namorado, ela conta que eles possuem até uma peça favorita: "O que bomba lá em casa é uma lingerie bege. Várias vezes estou trocando de roupa e vejo só aquele olhinho."

Ainda sobre Nogueira, Paolla reforça que os dois fizeram um acordo de usarem apenas "roupas íntimas básicas". "É totalmente diferente a ideia [que as pessoas têm da gente], do que acontece na verdade, na tranquilidade", completa.

A atriz de "Cara e Coragem" também confidenciou que ama vibradores e que eles são uma espécie de símbolo "sobre a libertação do desejo da mulher". Há até preferência de formatos: "Eu gosto que normalmente são animaizinhos. Borboletinha, elefantinho, ratinho, porquinho, eu me divirto."