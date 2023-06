RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Com o número de casos de febre maculosa aumentando em Campinas, no interior de São Paulo, a equipe do cantor Seu Jorge tratou de divulgar nesta quarta-feira (14) que o artista passa bem e não apresentou sintomas da doença após um show na Fazenda Margarida, no dia 3 de junho. Três pessoas que estiveram no local em outro evento, no dia 27 de maio, morreram devido à enfermidade. Um quarto óbito relacionado ao mesmo lugar ainda passa por exames no Instituto Adolfo Lutz, na capital paulista.

"A saúde do Seu Jorge e de sua equipe está preservada e ninguém apresentou qualquer tipo de sintoma" afirmou a assessoria à reportagem. "A agenda de shows do cantor segue normalmente", concluiu.

Segundo a Prefeitura de Campinas, o show do cantor Seu Jorge, reuniu de 8.000 a 10 mil pessoas. Já o organizador, segundo a gestão municipal, não soube precisar o público exato. Um possível quinto caso de febre maculosa é investigado na região. Trata-se de uma mulher de 38 anos que também esteve no apresentação do intérprete da música "Mina do Condomínio", "Burguesinha", "Carolina", entre outros.

De acordo com Andrea von Zuben, diretora do Devisa (Departamento de Vigilância em Saúde), a paciente passou a apresentar sintomas no dia 10. Ela está internada em um hospital privado de Campinas, e aguarda comprovação diagnóstica. "A princípio ela está bem".