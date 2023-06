SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Rita Lee, morta no dia 8 de maio, aos 75 anos, ganhou uma homenagem especial no programa Saia Justa (GNT) nesta quarta-feira (14): ela virou o nome do sofá em que variados assuntos são debatidos toda semana.

A ideia foi de um telespectador, Genilson Geraldo. Pelo Twtitter, ele sugeriu a homenagem à artista, que foi uma das "saias" nos primeiros anos do programa.

"Além do legado eterno dela no mundo da música, na arte e na poesia, ela também foi um grande ícone do Saia", escreveu o fã da roqueira.

A apresentadora Astrid Fontenelle afirmou que, no programa, o público conheceu mais os pensamentos de Rita.

Na inauguração do sofá Rita Lee, as quatro titulares atuais, Astrid, Bela Gil, Larissa Luz e Gabriela Prioli, brindaram com suco de melancia e gengibre a "padroeira da liberdade do programa e da história do país".

Uma placa com o nome e uma imagem da cantora foi colada no sofá e Larissa cantou um dos clássicos da artista, "Agora só falta você".

"Salve Rita infinita", disse Astrid.

Entre 2002 e 2003, quando a cantora fazia parte do Saia Justa, o programa contava também com Mônica Waldvogel, Marisa Orth e Fernanda Young (1970-2019) na formação.

"Foi uma das principais coisas que fiz na minha vida", afirmou a roqueira sobre a participação.

Ela costumava tricotar enquanto discutia assuntos do momento.