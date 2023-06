SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luiz Schiavon, tecladista e fundador da banda RPM, morreu na madrugada desta quinta-feira (15), aos 64 anos, informou a família do músico nas redes sociais. Ele tratava uma doença autoimune há quatro anos.

Schiavon teve complicações durante uma cirurgia no Hospital São Luiz, em Osasco, e não resistiu. Antes de voltar ao hospital, ele já havia passado um período de 18 meses internado.

"Luiz era, na sua figura pública, maestro, compositor, fundador e tecladista do RPM, mas acima de tudo isso, um bom filho, sobrinho, marido, pai e amigo", diz a mensagem da família. A cerimônia de despedida será exclusiva para seu círculo íntimo.

"Esperamos que lembrem-se dele com a maestria e a energia da sua música, um legado que ele nos deixou de presente e que continuará vivo em nossos corações. Despeçam-se, ouvindo seus acordes, fazendo homenagens nas redes sociais, revistas e jornais, ou simplesmente lembrando dele com carinho, o mesmo carinho que ele sempre teve com todos aqueles que conviveram com ele.

O RPM surgiu em 1983, com Paulo Ricardo, no vocais e baixo, Fernando Deluqui, na guitarra, e Luiz Schiavon nos teclados. A banda, que passaria por diferentes fases e novos integrantes, marcou o rock nacional com sucessos como "Olhar 43", "A Cruz e A Espada" e a música que batiza o conjunto, "Revoluções por Minuto" ?também nome do primeiro álbum, de 1985.

