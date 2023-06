SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Arnold Schwarzenegger, 75, revela que mantém uma dieta 80% vegana há seis anos. Em abril, no podcast Arnold's Pump Club, a lenda do fisiculturismo detalhou como funciona sua alimentação.

Hábitos alimentares: "Costumo comer aveia com iogurte ou granola pela manhã. No almoço, sempre como uma salada, às vezes com um hambúrguer vegetal ou talvez salmão, ou frango. Outras vezes, é com ovos mexidos ou omelete. No jantar, sempre tomo sopa. Gosto de comer coisas mais leves na última refeição", admitiu.

Ovos, salmão e frango são as preferências do ex-governador da Califórnia, mas também come hambúrguer vegetariano com lentilha e feijão, como pontuou O Globo.

O astro pesa 110 kg e, em sua dieta, consome 220 gramas de proteína diariamente.

Apenas 20% de sua alimentação destina-se a alimentos com carne.