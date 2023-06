SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fabio Assunção, 51, pediu ajuda para realizar um trabalho da faculdade. Este ano, o ator começou a cursar Ciências Sociais na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

No Instagram, o astro apelou para os fãs auxiliarem-no em uma pesquisa para o curso. Nos stories, contou como os seguidores poderiam contribuir.

"Galera, é o seguinte, me ajuda. Eu estou fazendo um trabalho que é para a faculdade e eu preciso fazer uma pesquisa qualitativa de satisfação e aí eu estou escolhendo como tema o que vocês acham do meu trabalho. Não me esculachem, por favor! Enfim, é só clicar no link e responder lá", disse.

Fabio Assunção também explicou que tinha pressa porque estava fazendo o trabalho da faculdade naquele momento. O ator pediu para os seguidores o responderem em um prazo de 20 minutos.

Em seguida, o artista postou que 68% achavam-no insuportável nas telas. Com isso, pediu para mais pessoas votarem em sua pesquisa.