A produção de "Guerreiros do Sol", a próxima novela do Globoplay, vai gravar as cenas de confronto com armas reais, mas que não disparam nem balas de festim. A informação foi divulgada por Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

A equipe vai inserir os efeitos na pós-produção. Além disso, os atores tiveram aulas de tiro. Segundo a publicação, o cuidado com armas foi redobrado após o episódio com Alec Baldwin, que matou acidentalmente a diretora de fotografia Halyna Hutchins no set do filme "Rust".

"Guerreiros do Sol" será uma releitura da história de Lampião e Maria Bonita. De autoria de George Moura e Sergio Goldenberg, a novela será estrelada por Thomás Aquino, líder de um grupo de cangaceiros. Isadora Cruz, que viveu Candoca em "Mar do Sertão" será o par do protagonista.

O elenco ainda conta com José de Abreu, Irandhir Santos, Ítalo Martins, Vitor Sampaio e Rodrigo Lelis, Alinne Moraes, Nathalia Dill, Daniel de Oliveira e Alexandre Nero.

Os trabalhos começaram em maio nos Estúdios Globo. Em setembro, devem começar os trabalhos no Nordeste.