SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar prendeu no início da manhã desta quinta-feira (15) o produtor Bruno de Souza Rodrigues, suspeito de matar o ator Jeff Machado e que estava foragido. O outro suspeito, o garoto de programa Jeander Vinícius, já havia sido preso pela Polícia Civil.

Rodrigues foi encontrado em um prédio no Morro do Vidigal, entre os bairros de Leblon e São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Ele não ofereceu resistência, mas, segundo a TV Globo, havia malas dentro do apartamento e ele se preparava para sair do local.

A polícia chegou até o suspeito após receber uma denúncia anônima. Oficiais faziam uma operação na região.

Os dois suspeitos já haviam sido indiciados por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. O cadáver de Jeff foi encontrado num baú, escondido e concretado no terreno de uma casa alugada, no bairro de Campo Grande, na zona oeste da cidade.

Em entrevista coletiva, a defesa de Bruno Rodrigues chegou a falar da inocência do produtor de TV e ex-funcionário da Globo, mas admitiu sua participação na ocultação do corpo do artista.

Os advogados também citaram a presença de uma terceira pessoa no cenário do crime -esta pessoa, conforme o depoimento dado por Bruno à polícia, seria o assassino do ator. A versão é contestada pela polícia e advogados da família de Machado.