SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O humorista Diogo Defante está desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (15) vestido de rato numa gaiola gigante no meio da avenida Paulista. Uma contagem regressiva indica que ele deve ficar por lá até 18h30.

Segundo a assessoria do comediante, não se trata de nada patrocinado ou alguma campanha publicitária, mas de uma novidade que ele deverá contar aos fãs ao final da experiência.

Na gaiola, ele permanece sem falar e comendo queijo. Pessoas em volta interagem com ele. Durante a manhã, ele tem se comunicado com quem o assiste apenas por mímicas. Uma live transmite tudo no YouTube.